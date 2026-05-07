Atenas espera al Real Madrid. Lo hace desde el pasado martes, cuando dejó escapar la primera oportunidad de clasificarse para la Final Four de la Euroliga, pero al sellar con victoria los dos partidos de casa la semana pasada, los blancos se ganaron el derecho a gozar de una segunda chance este jueves contra el Hapoel Tel Aviv en el cuarto encuentro de los play off que se disputa a las 20:00 horas en Botevgrad (Bulgaria).

El obstáculo es un Hapoel venido arriba tras su triunfo del martes ante una versión desdibujada del equipo de Sergio Scariolo. El Real Madrid acusó el desgaste físico de jugar cuatro partidos en siete días y no encontró la lucidez en ataque que se exige para ser uno de los cuatro clubes que luchen por el título continental. Así lo indicó el propio técnico italiano en la previa: «Tenemos que recuperar la frescura que nos faltó. Evidentemente, fue el problema principal de ayer».

El Olympiacos, líder de la fase regular, es uno de ellos desde el martes tras clasificarse con tres golpetazos al Mónaco en una serie que no tuvo ninguna historia. Y desde este miércoles, también lo es el Panathinaikos, que le endosó un 3-0 al Valencia Basket que no hace justicia a la gran eliminatoria de los de Pedro Martínez.

El equipo griego, anfitrión de la Final Four en el OAKA Arena, sería el rival del Real Madrid en semifinales de la Euroliga, aunque el conjunto blanco pone el foco exclusivamente en este cuarto choque con el Hapoel, como no puede ser de otra forma, con el fin de evitar un sofocón innecesario. Regresar la semana que viene al Movistar Arena, de donde se fue con 2-0 a favor, sería hacerlo para un duelo a vida o muerte.

Hapoel-Real Madrid, cuarto asalto

El Real Madrid cumplió con el dicho y se cayó con todo el equipo en su visita a la recóndita Botevgrad y su pabellón con capacidad sólo para 3.200 espectadores que terminaron siendo muchos menos pese a que el dueño del Hapoel, Ofer Yannay, fletó de su bolsillo aviones con aficionados israelíes desde Tel Aviv.

El mencionado propietario está siendo la única persona que le está poniendo cierto picante a una serie hasta ahora muy tranquila, pese a venir marcada por las restricciones dada la ubicación del rival del Real Madrid. Yannay publicó a última hora del martes una imagen de varios miembros del equipo blanco haciendo el check-out en su hotel de Sofía antes de perder contra el Hapoel y adjuntó un provocativo mensaje: «Hacerlo antes del partido no es una gran idea».

Checking out before the game is not a great idea when you play against @HapoelTLVBC .. pic.twitter.com/xnrBh6X2tv — Ofer (@OferYannay) May 5, 2026

Un recado absurdo, ya que esta es la manera de proceder del club en cada desplazamiento, independientemente de que en esta ocasión se pudiese alargar la estancia. Aparte de esto, la paz reina en un enfrentamiento limpio que, como decimos, empezó marcado por el impedimento del Gobierno de España a que se llenase el Palacio en la doble visita del Hapoel y que continuó con el ‘olvido’ de los israelíes a la hora de reservar de cara a los play off su pabellón habitual durante el exilio en Sofía por la guerra en Oriente Medio.

En lo deportivo, el Real Madrid está obligado a volver a subir el nivel después de que sus principales referentes cortocircuitasen en Botevgrad, especialmente Facu Campazzo y Mario Hezonja. El croata pasó de los 53 de valoración en su histórica exhibición ante el UCAM Murcia del pasado domingo a un doloroso cero en la Euroliga. Trey Lyles sostuvo el barco en ataque (14 puntos) y también en defensa con cinco rebotes, todos bajo el aro blanco, y fue el único en alcanzar dobles dígitos de valoración (17).

La bestia Bryant se despierta

En el Hapoel afloró el mejor Elijah Bryant, una versión óptima que llevaba esperando su entrenador, Dimitros Itoudis, durante toda la serie. Es el claro líder de los israelíes y también el segundo mejor jugador de la fase regular, sólo por debajo del MVP Sasha Vezenkov. Así se explica su gran actuación del martes (19 puntos, nueve rebotes, dos asistencias y 28 de valoración), aunque también merece énfasis el partidazo defensivo de Kessler Edwards. Su defensa fue totalmente decisiva para que su equipo se mantuviese vivo en la eliminatoria (10 capturas, un robo y un tapón).