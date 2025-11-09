Real Madrid
Rayo Vallecano – Real Madrid en directo: alineaciones, a qué hora juega y dónde ver online el partido de la Liga hoy en vivo
Sigue en directo, minuto a minuto, todo lo que suceda en el derbi de la Liga entre Rayo y Real Madrid
Examen en Vallecas
Min 1
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Comienza el Rayo Vallecano-Real Madrid. Pone el balón en juego el líder de la Liga.
Homenaje a Álvaro
Álvaro García se ha convertido en el máximo goleador de la historia del Rayo Vallecano. Ha recibido de manos del presidente, Raúl Martín Presa, la camiseta con el número 29, los goles que ha marcado.
Saltan los jugadores
Comienza la cuenta atrás para que arranque el Rayo Vallecano-Real Madrid. Salen los jugadores de los dos equipos al terreno de juego de Vallecas. Todo listo para que comience este partidazo en unos instantes.
Historial reciente entre Rayo y Real Madrid
En los últimos 10 enfrentamientos entre Rayo y Real Madrid, el balance es de cinco victorias, tres empates y dos derrotas para los blancos. En cambio, en las últimas cinco visitas del Madrid a Vallecas el balance es de dos derrotas, dos empates y una victoria.
¿Dónde ver el partido en directo y online?
Este Rayo Vallecano – Real Madrid que corresponde a la jornada 12 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas
¿A qué hora se juega el partido entre Rayo y Real Madrid hoy?
El partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid de la jornada 12 de Liga se disputa este domingo en Vallecas a las 16:15 horas.
Pita Martínez Munuera
Juan Martínez Munuera arbitrará al Real Madrid en Vallecas contra el Rayo este domingo a partir de las 16:15 horas. El colegiado alicantino volverá a dirigir este duelo entre el Rayo Vallecano y el conjunto blanco un año después, ya que fue el árbitro del mismo partido la temporada. En el VAR estará Figueroa Vázquez.
Valverde, lateral derecho
Finalmente, Xabi Alonso se ha decantado por Fede Valverde para el lateral derecho en lugar de Trent. Todo apuntaba a que el uruguayo volvería al centro del campo, pero no ha sido así y el inglés esperará su turno en el banquillo.
Ya hay once del Rayo Vallecano
Ya se conoce también la alineación del Rayo Vallecano para este partido. Los locales formarán con este once: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Unai López; Isi, Pedro Díaz, Álvaro y De Frutos.
Asencio y Brahim, novedades en el once
Raúl Asencio y Brahim Díaz son las dos grandes novedades de la alineación del Real Madrid en Vallecas. Así, el once de los blancos estará formado por: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Bellingham, Arda Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé.
Vallecas, territorio peligroso para el Madrid
El Real Madrid visita Vallecas este domingo con la intención de romper esa mala racha. Un estadio donde los blancos llevan tres temporadas consecutivas sin ganar y cuatro en las últimas cinco visitas. Los de Xabi Alonso intentarán romper esta horrible racha negativa en el capo del Rayo Vallecano.
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la jornada 12 de la Liga entre Rayo Vallecano y Real Madrid. Vallecas será el escenario de este derbi madrileño que promete muchas emociones. Los dos equipos llegan a este partido después de jugar sus correspondientes partidos europeos.
En el caso de los locales vienen marcados por la polémica entre Ivan Balliu e Iñigo Pérez tras el cambio. Después de esa fuerte discusión entre jugador y entrenador, el de Pamplona se marchó del estadio sin dar la rueda de prensa oficial. Pero al día siguiente ya estaba todo solucionado. Enterraron el hacha de guerra y se centraron en preparar el partido contra el líder de la Liga.
El Rayo Vallecano-Real Madrid arrancará a las 16:15 hora peninsular española. Los blancos quieren ganar para afianzarse en lo alto de la clasificación y mantener la ventaja con el Barcelona, que juega esta noche en el partido que cerrará la jornada 12. La ventaja entre ambos es de cinco puntos. Por su parte, los de Vallecas vienen lanzados tras la remontada europea y buscarán resarcirse de la dura derrota en la anterior jornada en Villarreal para así seguir luchando por los puestos europeos.
Min 3
Primera ocasión del Real Madrid
La ha tenido Arda Güler con un disparo lejano desde la frontal. Le pegó bien el turco, pero estuvo atento Batalla para desviar el disparo.