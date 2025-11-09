Así queda la clasificación de la Liga tras el empate del Real Madrid contra el Rayo Vallecano

El empate del Real Madrid ante el Rayo Vallecano (0-0) seguirá dejando al conjunto entrenado por Xabi Alonso como líder en la clasificación de la Liga, pero ya con menos distancia con sus perseguidores. A falta de que juegue el Barcelona, que lo hará esta noche ante el Celta de Vigo (21:00 horas), el Villarreal sí que recorta dos puntos al Real Madrid, colocándose a cinco.

El Real Madrid no pudo ni marcar ni ganar en Vallecas, un estadio que se está convirtiendo ya en muy difícil para los blancos, vestidos de azul en esta ocasión. Los de Xabi Alonso no pudieron con un Rayo bien colocado. Tuvieron sus ocasiones, pero no lograron marcar en ningún momento y se dejaron dos puntos en Vallecas.

Este 0-0 supone el primer empate del Real Madrid en toda la temporada y es un pinchazo que en términos de la clasificación de la Liga no tendrá efectos, porque seguirá líder, aunque la distancia remite. Todo quedará también pendiente de lo que haga el Barcelona en Vigo, porque si los culés ganan, se colocarán a tres puntos.

Así, el Real Madrid se queda con 31 puntos de 36 posibles y se va al último parón de selecciones con dudas, ya que perdió en Liverpool y ahora empata en Vallecas, donde tampoco fue capaz de ganar el Barcelona. Por su parte, el Rayo se mantendrá en mitad de la tabla y no paga el gran esfuerzo que tuvo en la Conference, donde el jueves ganó al Lech Poznan polaco remontando un 0-2.

