A qué hora juega el Rayo Vallecano – Real Madrid y dónde ver gratis por TV en directo y en vivo online el partido de Liga

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Rayo Vallecano - Real Madrid de la Liga Este Rayo Vallecano - Real Madrid corresponde a la jornada 12 de la Liga y se jugará en el Estadio de Vallecas El Real Madrid buscará conseguir el triunfo para seguir consolidándose como el líder de la clasificación

El Real Madrid buscará en el Estadio de Vallecas levantarse tras el encuentro que perdió frente al Liverpool hace unos días y lo hará protagonizando frente al Rayo Vallecano un derbi capitalino que cayó en esta jornada 12. No será un duelo fácil para Kylian Mbappé y el resto de jugadores merengues, ya que los vallecanos irán con todo para darle una alegría a su afición. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este partidazo. Consulta todos los detalles de la alineación del Real Madrid contra el rayo en este emocionante partido.

Cuándo se juega el partido de la Liga Rayo Vallecano – Real Madrid

El Real Madrid visita el Estadio de Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano en el partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga. Los de Xabi Alonso llegan a este derbi tras haber perdido el pasado martes en Anfield, por lo que esperan poder levantarse de esa derrota. Además, los de Concha Espina van líderes en la clasificación, así que el objetivo es el de sumar tres puntos para seguir manteniendo, como mínimo, la distancia con el Barcelona. Por su parte, los de la franja roja en el pecho llegan con menos descanso porque jugaron el jueves frente al Lech Poznan en la Conference League, choque que ganaron.

Horario del Rayo Vallecano – Real Madrid de la Liga

La Liga ha programado este apasionante Rayo Vallecano – Real Madrid que corresponde a la jornada 12 del campeonato español para este domingo 9 de noviembre. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este apasionante derbi madrileño entre los de Íñigo Pérez y los pupilos de Xabi Alonso en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de Vallecas.

Dónde ver el Rayo Vallecano vs Real Madrid en televisión y en vivo online

Dazn fue uno de los dos medios de comunicación que en España adquirieron una parte de los derechos televisivos para retransmitir una parte del campeonato nacional español en exclusiva. Este Rayo Vallecano – Real Madrid que corresponde a la jornada 12 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas. Tenemos que destacar que este derbi capitalino no se podrá ver gratis, ya que este canal es de pago y habrá que tener activa una suscripción para disfrutar de todo lo que suceda en el Estadio de Vallecas.

Por otro lado, todos los seguidores del cuadro vallecano, del conjunto madridista y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Rayo Vallecano – Real Madrid de la jornada 12 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este medio también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web por si optan por seguir este apasionante derbi del Estadio de Vallecas a través de un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información previa sobre todo lo que rodee a este derbi madrileño de la jornada 12 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano – Real Madrid desde una hora y media antes del arranque. Una vez concluya el choque en el Estadio de Vallecas publicaremos la crónica del encuentro y también compartiremos las reacciones relevantes que se puedan producir en el Sur de la capital.

Dónde escuchar por radio en directo el Rayo Vallecano – Real Madrid

Los hinchas de ambos equipos madrileños que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online este vibrante derbi de la jornada 12 de la Liga deben saber que podrán seguir el choque gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con el Estadio de Vallecas para narrar el minuto a minuto de todo lo que este ocurriendo en este Rayo Vallecano – Real Madrid.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Rayo Vallecano – Real Madrid

El Estadio de Vallecas, ubicado en el barrio madrileño del mismo nombre, será el escenario donde se celebre este Rayo Vallecano – Real Madrid que cayó en la jornada 12 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1976 y tiene un aforo para unas 15.000 personas, por lo que se espera que haya un gran ambiente este domingo en el derbi madrileño. En los últimos días ha sido noticia por el polémico vídeo que grabó el Lech Poznan quejándose de las instalaciones cuando acudieron a jugar en la Conference League.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Juan Martínez Munuera para que imparta justicia en este apasionante Rayo Vallecano – Real Madrid de la jornada 12 de la Liga. Controlando todo en el VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, por lo que será el responsable de analizar todas las acciones polémicas que se produzcan y si lo considera oportuno tendrá que avisar a su compañero para que vaya a revisar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Estadio de Vallecas.