Martínez Munuera repite en Vallecas: volverá a dirigir el Rayo-Real Madrid un año después

Juan Martínez Munuera dirigirá al Real Madrid en Vallecas este domingo a partir de las 16:15 en la jornada 12 de Liga. El colegiado alicantino volverá a dirigir este duelo entre el Rayo Vallecano y el conjunto madridista un año después, ya que fue el árbitro del mismo partido la temporada. Aquel encuentro terminó con empate a tres y cayó en la jornada 17 del campeonato liguero. En el VAR estará Figueroa Vázquez.

El Real Madrid visita al Rayo Vallecano este domingo y en la mañana de este sábado, mientras hablaba Xabi Alonso en rueda de prensa, el CTA ha comunicado las designaciones arbitrales para los partidos que cierran la jornada. Martínez Munuera será el encargado de pitar a los blancos en Vallecas.

Martínez Munuera también arbitró el Rayo Vallecano-Real Madrid del año pasado en la jornada 17 de Liga. Y los blancos no ganaron. 3-3 terminó ese partido. Vinicius fue suplente y a los diez minutos de ingresar al campo vio tarjeta amarilla. Los de Ancelotti remontaron un 2-0 en contra y terminaron dejándose empatar.

El Real Madrid terminó muy enfadado con el arbitraje de Juan Martínez Munuera en Vallecas el año pasado. Más allá de los errores del equipo ante un Rayo Vallecano que hizo tres goles, el partido estuvo marcado por las polémicas decisiones del colegiado alicantino. Fueron en concreto tres las acciones que marcaron el duelo que hicieron que el vestuario madridista se marchara indignado: dos posibles penaltis, sobre Güler y Vinicius, y la tarjeta que vio el brasileño, que provocó que se perdiese el siguiente partido de los blancos.

En el VAR estará Figueroa Vázquez para este complicado duelo del Madrid en Vallecas. El Comité Técnico de Árbitros también ha comunicado las designaciones para el resto de partidos del domingo. Uno de ellos es el Celta-Barcelona en Balaídos que cierra la jornada 12 de Liga. Ese duelo lo dirigirá Alberola Rojas y en el VAR estará Pizarro Gómez.