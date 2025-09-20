Vinicius se reencuentra con su peor pesadilla: Martínez Munuera pita al Real Madrid contra el Espanyol

Juan Martínez Munuera se ha convertido en la pesadilla de Vinicius. El colegiado pita este sábado el Real Madrid-Espanyol y lo hace después de ser severamente estricto con el brasileño en las últimas ocasiones en las que ha estado en un partido de los blancos. En los 10 últimos encuentros, el delantero madridista ha visto como el alicantino le ha anulado tres goles y le ha enseñado cuatro amarillas, además de dejarle sin señalar algún penalti, como en la última ocasión, contra el Rayo.

El árbitro fue el primero contra el que el Real Madrid actuó por lo que consideraron una «redacción negligente del acta», por lo que el club consideró como una omisión «de forma voluntaria y deliberada, los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada» que sufrió en el Sadar contra Osasuna. Sucedió durante la primera parte del partido y, tras las constantes quejas de los jugadores del conjunto blanco y del propio brasileño, acabó viendo la amarilla.

Aunque este episodio es sólo uno de muchos en los últimos encuentros. Sin ir más lejos, la última vez que Martínez Munuera pitó al Real Madrid, anuló un gol al brasileño por un fuera de juego posicional de Endrick, mucho antes de que llegara el tanto, aunque sí que formaba parte de la misma acción de ataque. Lo hizo tras consultar el VAR. Los blancos se jugaban por entonces la Liga y fue Valverde en el 93′ quien dio la victoria por 1-0 ante el Athletic.

Varias jornadas antes, en el primer partido de los dos que les arbitró la pasada temporada, Martínez Munuera no señaló en Vallecas un penalti claro sobre un Vinicius que acababa de entrar al terreno de juego instantes antes. La acción fue de esas clamorosas, pero el colegiado consideró que no había pena máxima y, como no, Vinicius acabó con cartulina amarilla por sus protestas.

También ante el Rayo, pero una temporada antes, Vinicius vio una amarilla por protestar. El partido acabó con empate a cero en el Bernabéu, en un duelo en el que Martínez Munuera le anuló otro tanto. En esta ocasión, el fuera de juego –muy justo– fue de Joselu, que le asistió para que marcara sin oposición.

Lo de Martínez Munuera con Vinicius viene de lejos

En la temporada 22-23, en un partido que terminó 1-0 ante el Getafe en el Bernabéu, Vinicius volvió a marcar y, de nuevo, no subió el tanto al marcador. El delantero brasileño estaba en fuera de juego cuando salió en velocidad para plantarse ante Soria y batirle. Era el gol que abrochaba la victoria madridista, pero no valió.

Un mes antes, Vinicius había vuelto a llevarse una amarilla de Martínez Munuera. Fue en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey, ante el Barcelona, en un encuentro en el que los blancos le dieron la vuelta a la eliminatoria goleando 0-4 en el Camp Nou. El astro canarinho, que marcó, acabó amonestado por una refriega con Gavi, en la que el culé también vio la cartulina.

Aunque quizás lo más grave que le pudo pasar a Vinicius con Martínez Munuera, con permiso del penalti no pitado en Vallecas el pasado curso y la consiguiente amonestación por protestar, sucedió en la derrota de 2022 por 3-2 también contra el Rayo Vallecano. Entonces, Balliu cometió una clara agresión al darle con las palmas de las manos en la cara, por detrás. Literalmente, aplaudió la cara del futbolista, pero tanto el colegiado como desde VAR se limpiaron las manos y no tomaron medidas. Algo que si habían hecho minutos antes, cuando mostraron una amarilla al brasileño.