Convocatoria del Real Madrid contra el Espanyol: Endrick regresa cuatro meses después

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro contra el Espanyol, perteneciente a la quinta jornada de Liga que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu, tiene como principal novedad la presencia de Endrick en la lista. El brasileño regresa con sus compañeros cuatro meses y un día después. El delantero se lesionó la pasada temporada contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Endrick regresó ya lesionado a Madrid, donde se sometió a pruebas médicas que confirmaron que sufría una lesión en el tendón conjunto de los isquiotibiales de la pierna derecha. Desde el club se estimaron dos meses de baja, descartándolo para el Mundial de Clubes. A pesar de esto, sí viajó a Estados Unidos, donde comenzó a entrenar y donde sufrió una nueva recaída en la sesión previa al entrenamiento de semifinales que midieron a los madridistas con el PSG. Una vuelta a la casilla de salida, ya que ha estado otros dos meses en la enfermería. Ahora, con el ‘9’ a la espalda, vuelve con la intención de ser importante cuanto antes.

Por otro lado, Xabi Alonso no podrá contar para este partido con los lesionados Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold, que ha sido el último en caer. Tampoco está en la convocatoria del Real Madrid, Dean Huijsen, que tendrá que cumplir un partido de sanción tras ser expulsado frente a la Real Sociedad de manera injusta. En cuanto al filial, Xabi cita a Sergio Mestre, que hará labores de tercer portero, y a David Jiménez, lateral derecho del Castilla.

Una injusticia consumada

Dean Huijsen no debió ser expulsado ante la Real Sociedad, tal y como aseguró el Comité Técnico de Árbitros (CTA), que no es un órgano sancionador, reconociendo el error de Gil Manzano a la hora de mostrarle la roja. Después de explicar todas las situaciones posibles, señalaron que «no se dan los condicionantes necesarios para DOGSO», que es como se denomina a las ocasiones manifiestas de gol que son interrumpidas por un último defensor. Por tanto, reconocen que la de Huijsen no es una jugada en la que deba ser expulsado: «Entendemos que la sanción más ajustada hubiera sido tarjeta amarilla».

El Real Madrid recurrió la decisión arbitral al Comité de Competición, confiando en que les dieran la razón, aunque no ha sido así. Después, acudió al Comité de Apelación, donde se llevó otra negativa. Y, por último, acudió al TAD, donde tampoco se le otorgó la cautelar. Por lo tanto, Huijsen se perderá el duelo contra el Espanyol.

Convocatoria del Real Madrid