El Real Madrid no se mete en la decisión de Xabi Alonso con Vinicius

Que el caso Vinicius es una realidad es algo que nadie puede tapar en el Real Madrid. Independientemente de que se le dé más o menos relevancia a lo que está sucediendo con el brasileño en esta nueva etapa de Xabi Alonso como entrenador madridista, lo que es una realidad es que no deja de llamar la atención cómo ha cambiado el rol de un futbolista que, hasta hace pocos meses, era intocable, teniendo incluso la potestad de decidir cuándo era sustituido o no. Ahora, no solo es que no sea intocable, es que no ha completado ninguno de los cinco partidos oficiales que han disputado los blancos -cuatro en Liga y uno en Champions-, siendo en dos de ellos suplente.

Esta situación es una de las principales noticias que rodean el día a día del Real Madrid, más si cabe cuando fue suplente contra el Olympique de Marsella en el estreno de los blancos en la Champions. Un día siempre importante. Pero, al mismo tiempo, desde el club mantienen la calma, observan con atención la situación y confían plenamente en un Xabi Alonso que, en su corta carrera como entrenador, nunca se ha casado con nadie.

Nadie de la directiva se ha dirigido a Xabi Alonso para, ni siquiera, preguntarle por la decisión de dejar a Vinicius en el banquillo en dos de los cinco partidos que se han celebrado hasta la fecha de la temporada. Nadie se mete y nadie cuestiona, lo que da tranquilidad a un entrenador vasco que crece al mismo ritmo que su equipo.

Por otro lado, desde el Real Madrid son plenamente conscientes de que Vinicius está molesto con su situación. No está acostumbrado a este rol que ocupa esta temporada, y tanto él como su entorno, muy molestos con Xabi Alonso -al que ya comparan con Zidane- están contrariados. Esto tampoco altera el pulso de la cúpula madridista, que tampoco vive un momento idílico con el brasileño.

Molestos con Vinicius

En Valdebebas consideran que Vinicius no está siendo justo con una institución que siempre lo defendió. El ejemplo más claro fue la ausencia del club en la gala del Balón de Oro, en protesta por lo que entendían como un desprecio hacia él. Además, Florentino Pérez estaba dispuesto a romper la estricta escala salarial para ofrecerle una mejora acorde a su estatus, plenamente consciente del precedente que eso supondría. Sin embargo, el jugador exigía también una prima de renovación, lo que tensó definitivamente las negociaciones.

La gota que colmó el vaso ha sido la negativa de Vinicius a renovar. El acuerdo estaba hablado, aunque no firmado, y desde el club consideran que ha roto la palabra dada. Por ello, si mantiene su idea de no ampliar una vinculación que finaliza en 2027, el próximo verano estará en venta de una manera mucho más evidente que este verano, cuando una oferta que nunca llegó podría haberle llevado a hacer las maletas.