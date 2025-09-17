Problema lateral para Xabi Alonso

Xabi Alonso tiene un problema muy serio en el lateral derecho para los dos próximos encuentros de la Champions. El donostiarra no podrá contar con Trent Alexander-Arnold por lesión, mientras que tampoco tendrá, en principio, disponible a Dani Carvajal por sanción. El capitán del Real Madrid fue expulsado contra el Olympique de Marsella por golpear con su cabeza la cara de Rulli y desde el club blanco esperan una sanción de dos encuentros, por lo que no podría jugar contra el Kairat Almaty ni contra la Juventus. Si el castigo es mayor, también se perdería el duelo contra el Liverpool que se celebrará en Anfield, donde es complicado que esté el inglés.

Con esta situación, Xabi Alonso deberá buscar un lateral derecho de emergencia para, como mínimo, los dos próximos partidos de Champions. Para ello, el donostiarra tiene dos opciones. La primera, y la que parece más lógica, es que Raúl Asencio sea el elegido para ocupar esa posición tanto en Kazajistán como ante la Juventus en el Santiago Bernabéu. Otra opción que tiene el entrenador madridista es apostar por Fede Valverde, que ya ha jugado en varias ocasiones en esa posición a pesar de que deja claro siempre que puede que no le gusta.

De hecho, Valverde tomó la palabra viendo la situación tras el encuentro contra el Olympique de Marsella, dejando claro que no quiere regresar a la defensa. «El entrenador sabe que no me gusta jugar mucho de lateral», aseguró tras el duelo contra los franceses. No obstante, si es necesario, no le quedará más remedio.

La lesión de Trent

Trent estará entre seis y ocho semanas de baja tras ser diagnosticado con una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Por lo tanto, el objetivo del lateral derecho inglés será llegar al duelo contra el Barcelona que se celebrará el fin de semana del 26 de octubre. No obstante, si no es capaz de acortar plazos, es posible que tampoco esté disponible para jugar en Anfield contra el Liverpool, un partido muy especial para él, ya que es su ex equipo y donde se formó.

El lateral derecho se lesionó a los cuatro minutos del encuentro que enfrentó en el estadio Santiago Bernabéu al Real Madrid y al Olympique de Marsella. Trent Alexander-Arnold se echó una mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras un esprint para recibir un balón raso de Thibaut Courtois. Después de ser atendido por los médicos del club sobre el campo, el futbolista se marchó al vestuario y en su lugar entró Dani Carvajal.

Alexander-Arnold se perderá con total seguridad los partidos de Liga que medirán al Real Madrid contra Espanyol, Levante, Atlético de Madrid, Villarreal y Getafe. También se podría quedar sin jugar contra Barcelona, Valencia y Rayo. En Champions, en el mejor de los casos, no jugará contra el Kairat Almaty y la Juventus, mientras que su presencia contra el Liverpool está en el aire. Tampoco acudirá con Inglaterra al parón de octubre y es duda para el de noviembre.

El error de Carvajal

Por otro lado, Carvajal no estuvo acertado en la acción con Rulli. Si bien es cierto que el portero argentino exageró notablemente la acción, tras ser revisada por el VAR, al árbitro no le quedó más remedio que mostrar al capitán del Real Madrid la roja directa.

Y es que el lateral derecho le propinó un cabezazo a Gerónimo Rulli, portero del conjunto francés, en plena tangana antes de un córner, y el VAR avisó al árbitro de campo, Irfan Peljto, para que fuese a mirar la leve agresión en la pantalla.

El árbitro bosnio no dudó y mostró la tarjeta roja al lateral derecho del Real Madrid, que había entrado a los tres minutos de encuentro por la lesión de Trent Alexander-Arnold. Carvajal no pudo completar el partido y Xabi Alonso, tras el encuentro, no pudo ocultar su enfado por lo ocurrido.