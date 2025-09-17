Rulli admite que fue a sacar la expulsión a Carvajal y lo consiguió: «Se dio cuenta al instante»

La expulsión de Dani Carvajal ante el Marsella fue una de las imágenes de la victoria del Real Madrid. El lateral cayó en la trampa de Rulli e hizo un ligero cabezazo que le hizo acabar el partido antes de tiempo después de la revisión del VAR. Una jugada polémica que explicó el propio portero argentino en zona mixta para aclarar cómo se gestó el cabreo del capitán merengue.

«Fue un lance del partido. Estaba solo y yo venía con la mano llamando a un compañero para que viniera a cubrirle. Entonces me quita la mano, empezamos a discutir y viene y me da un cabezazo en la nariz de abajo arriba, quizás por la diferencia de altura. En ningún momento exageré y él se dio cuenta al instante de que había cometido un error. Pero la nariz la tengo bien, me dolió pero todo perfecto», explicó ante los medios.

Una jugada que cabreó mucho a Fede Valverde, insinuando que fue todo puro teatro: «No voy a opinar porque en caliente podemos decir cualquier cosa», confesó. Aun así, dicha actitud de Carvajal no gustó nada a Xabi Alonso, que ha visto cómo su equipo ha recibido dos expulsiones en dos partidos consecutivos: «Es evitable por nuestra parte y tendremos que hablar del tema. Y los penaltis, pues lo que ha pitado el árbitro».

En aquel entonces, el partido iba 1-1 y el Real Madrid estaba buscando el gol del triunfo. Después de la expulsión, el Marsella dominó la posesión y abrió espacios en la defensa, por lo que obligó al equipo a tener que jugar con una línea de cinco. Sin embargo, un penalti provocado por Vinicius Junior hizo que Mbappé salvase los muebles.

A la espera de conocer la sanción de Carvajal, se espera que se pierda como mínimo la segunda jornada en Kazajistán ante el Kairat. Todo dependerá de la interpretación que haga la UEFA del acta arbitral, donde podrían caerle más partidos en el caso de que lo estipulen como «agresión a un rival». En ese caso, peligran duelos como el de la Juventus en el Bernabéu y la visita a Anfield con Alexander Arnold lesionado.