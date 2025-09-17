Mijatovic avisa a Vinicius tras su suplencia: «Si entrenas mal con Xabi, no vas a jugar»

La suplencia de Vinicius Júnior ante el Marsella fue una de las noticia que más sorprendió al madridismo. El brasileño se quedó fuera del once en la primera jornada de Champions y, mientras estaba en el banquillo del Real Madrid, su rostro era muy diferente a su sonrisa cuando está en el césped. Una decisión de Xabi Alonso que valoró positivamente Pedja Mijatovic, exjugador madridista.

A pesar de que provocó el penalti de la victoria en la última media hora que pudo jugar, el debate acerca de extremo no ha tardado en salir a flote. Ya son dos suplencias en los primeros cinco partidos de la temporada, algo atípico para la figura que representa dentro del club.

«No me sorprende por la metodología de Xabi Alonso. Él quiere tener a todos los jugadores muy vivos y con muchos minutos jugando casi todos. No va a tener ningún problema en sentar a cualquiera. Le ha tocado hoy a Vinicius. Si por no ser titular entrenas mal y sin ganas, evidentemente no vas a jugar. No estaría tan preocupado, pero depende de él. Si aprieta más, jugará y, si no, lo hará otro», explicó.

Mijatovic alucina con Mbappé

Un discurso contrario al que hizo cuando destacó el nivel de Mbappé en el Real Madrid: «Este año le veo diferente, más contento y asentado. Está jugando muy bien y marcando goles. A este ritmo superará su cifra del año pasado».

«Este año le veo diferente, más contento y asentado. Desde el principio está jugando bien y marcando goles, superará su cifra del año pasado. Lo quiere todo: acciones, asistencias…Lo veo muy completo y eso es una buena noticia para el club», añadió en El Larguero de la Cadena Ser. Mbappé ya suma 50 goles desde que están en el conjunto blanco y es el máximo goleador esta temporada con siete goles en ocho partidos.