El emotivo reencuentro de Fran García con sus ex compañeros del Rayo en sus vacaciones

Fran García ha vuelto a compartir momentos con algunos de sus antiguos compañeros del Rayo Vallecano. El lateral izquierdo del Real Madrid ha aparecido en una publicación de Instagram de Iván Balliu, defensa rayista. La reunión, organizada en un ambiente muy veraniego, ha juntado a varios futbolistas con los que compartió vestuario en Vallecas. El propio Balliu, Isi Palazón, Pedro Díaz, Óscar Valentín, Sergi Guardiola, Aridane Hernández, Pelayo Fernández y Sergio Camello estuvieron presentes en dicho encuentro.

Y es que el lateral apura las vacaciones, pero sin olvidarse de sus antiguos compañeros. Aunque ahora defiende la camiseta blanca, el canterano del Real Madrid mantiene intacto el vínculo con el club del sur madrileño y con quienes formaron parte de su día a día durante su etapa como rayista. En el año 2020, el defensa dejó La Fábrica para descubrir el mundo profesional, aunque ya había debutado con el primer equipo merengue en Copa del Rey. El nativo de Bolaños de Calatrava se curtió durante tres años en el sur de la capital española. En Vallecas, Fran vivió el último ascenso a Primera División de la entidad vallecana.

Fran García mantiene un recuerdo imborrable de su paso ahí. En total, el lateral zurdo disputó 122 encuentros con la elástica del Rayo. No obstante, ahora viste de blanco. Y, el próximo 9 de junio, Fran volverá a aparecer en Valdebebas para el primer entrenamiento bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Xabi Alonso cuenta con Fran García

Fran García ha dejado claro esta temporada que no existen los partidos intrascendentes para él. El canterano del Real Madrid, que ha sumado 48 partidos disputados, repartidos en algo menos de 3.000 minutos, ha demostrado que tiene sitio en la plantilla blanca.

El Real Madrid ha cerrado el fichaje de Álvaro Carreras para reforzar el lateral izquierdo, pero la llegada de este jugador no afectaría al de Bolaños de Calatrava. El principal señalado para abandonar el club sería Ferland Mendy, quien, a pesar de haber renovado hasta 2028, no entra en los planes de Xabi Alonso y el club busca una salida para él, aunque no será sencillo por la falta de mercado.

Fran García, por su parte, continuará en el equipo y luchará por consolidarse como dueño del carril izquierdo. Su proyección ofensiva y despliegue físico encajan perfectamente en el estilo de juego que propone Xabi Alonso, quien valora su perfil y cuenta con él para el futuro inmediato del club.

Durante esta temporada, Carlo Ancelotti ha confiado en Fran García por su entrega y actitud siempre positiva. Aunque desde el club reconocen que debe mejorar algunos aspectos defensivos, destacan su compromiso y su capacidad para sumar en el vestuario, independientemente de los minutos jugados. Esta mentalidad de equipo lo convierte en un activo valioso para el Real Madrid.

De cara a la próxima campaña, Fran García estará bajo las órdenes de un Xabi Alonso que apuesta por laterales ofensivos y suele emplear sistemas con tres centrales y dos carrileros, una disposición táctica en la que el canterano encaja a la perfección. Incluso si se refuerza el lateral zurdo, Fran puede estar tranquilo: cuenta con la confianza tanto del club como del entrenador para seguir creciendo y consolidarse en el Real Madrid.