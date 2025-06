El Real Madrid cierra el fichaje de Álvaro Carreras

El Real Madrid ya ha cerrado el fichaje de Álvaro Carreras. El jugador español, que actualmente milita en el Benfica portugués, jugará el Mundial de Clubes con el equipo blanco. El fichaje se anunciará en las próximas horas. El Real Madrid pagará al Benfica 45 millones de euros, que se dividirán en dos plazos: uno primero de 22,5 y otro posterior de otros 22,5. Los otros cinco millones que faltan para la cláusula del jugador (es de 50 millones) quedan en función de futuros acuerdos entre Real Madrid y Benfica, especialmente con asuntos de la cantera blanca.

El fichaje de Álvaro Carreras por el Real Madrid se ha alargado más de la cuenta por la falta de entendimiento de un Benfica al que le costó ceder en las negociaciones y que quería a toda costa tener al español en el Mundial de Clubes, pero finalmente las negociaciones han llegado a buen puerto y el que fuera canterano madridista regresará a Valdebebas, pero esta vez para formar parte del primer equipo y ser el lateral izquierdo de Xabi Alonso.

Este, en cuanto se haga oficial, será el tercer fichaje de la era Xabi Alonso. Tras confirmarse las llegadas de Huijsen y Tren Alexander-Arnold, el siguiente será el del español. Los tres jugarán el Mundial de Clubes y se espera que pueda llegar alguna incorporación más, que sería la de Nico Paz. Además, para después del Mundial, los blancos tratarán de hacerse con los servicios de Franco Mastantuono.

Álvaro Carreras, de 22 años, ha destacado esta temporada en el Benfica, consolidándose como un lateral de gran recorrido, velocidad, potencia física y calidad en el golpeo con su pierna izquierda, especialmente en los centros.

El fichaje supone, en cierto modo, un regreso a casa para Carreras. El lateral gallego se formó en las categorías inferiores del Galicia de Caranza y el Racing de Ferrol antes de pasar por la cantera del Deportivo. En 2017 llegó a la Ciudad Real Madrid en edad cadete, donde estuvo tres temporadas. Durante su etapa en el Juvenil C decidió no renovar y puso rumbo al Manchester United, donde comenzó una evolución notable pese a no ser titular en un inicio.