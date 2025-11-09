Cómo va el Rayo Vallecano – Real Madrid en directo online gratis: resultado en vivo y goles del partido de la Liga hoy

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la jornada 12 de la Liga entre Rayo Vallecano y Real Madrid. Vallecas será el escenario de este derbi madrileño que promete muchas emociones. Los dos equipos llegan a este partido después de jugar sus correspondientes partidos europeos.

En el caso de los locales vienen marcados por la polémica entre Ivan Balliu e Iñigo Pérez tras el cambio. Después de esa fuerte discusión entre jugador y entrenador, el de Pamplona se marchó del estadio sin dar la rueda de prensa oficial. Pero al día siguiente ya estaba todo solucionado. Enterraron el hacha de guerra y se centraron en preparar el partido contra el líder de la Liga.

El Rayo Vallecano-Real Madrid arrancará a las 16:15 hora peninsular española. Los blancos quieren ganar para afianzarse en lo alto de la clasificación y mantener la ventaja con el Barcelona, que juega esta noche en el partido que cerrará la jornada 12. La ventaja entre ambos es de cinco puntos. Por su parte, los de Vallecas vienen lanzados tras la remontada europea y buscarán resarcirse de la dura derrota en la anterior jornada en Villarreal para así seguir luchando por los puestos europeos.