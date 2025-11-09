Real Madrid
Cómo va el Rayo Vallecano – Real Madrid en directo online gratis: resultado en vivo y goles del partido de la Liga hoy
Sigue en directo, minuto a minuto, todo lo que suceda en el derbi de la Liga entre Rayo y Real Madrid
Sigue en directo el Rayo-Real Madrid con la narración de Antonio Esteva
Min 79
Entra Rodrygo
Nuevo cambio en el Real Madrid, el tercero del partido. Se marcha Camavinga y entra Rodrygo para jugar por derecha.
Min 77
Otra ocasión del Rayo
La ha vuelto a tener Álvaro García. Pilló desprevenida a la defensa del Madrid, que pedía fuera de juego del delantero, pero no pitaron nada y se plantó en el área y disparó. Pero llegó bien Asencio para molestarle lo suficiente e impedir que golpeara cómodo. El tiro se marchó alto.
Min 71
Entra Ceballos por Brahim
Mueve el banquillo también Xabi con un cambio. Entra Dani Ceballos por Brahim Díaz.
Min 71
Cambios en el Rayo Vallecano
Mueve el banquillo Iñigo Pérez. Entran Oscar Valentín y Fran Pérez, que llevaban 10 minutos esperando en la banda, y salen Isi Palazón y Jorge de Frutos.
Min 69
Zapatazo de Valverde que detiene Batalla
Vaya disparo se ha sacado Valverde. Le pegó con todo, pero Batalla estuvo atento y detuvo el balón.
Min 66
La ha tenido el Rayo
Nueva imprecisión del Real Madrid. Isi abre a la banda, centra Ratiu y Álvaro no puede rematar bien. El disparo se marchó desviado. Está muy impreciso el Madrid. Tiene que mover el banquillo Xabi.
Min 63
¡PROVIDENCIAL ASENCIO!
Estuvo sensacional Asencio yendo al suelo para cortar el contragolpe del Rayo. Iban cuatro para tres y llegó por detrás el central y le rebañó la pelota a Unai. A la contra, Mbappé la tuvo pero la defensa del conjunto vallecano cortó dentro del área y evitó el disparo del galo.
Min 61
Lo que intentó Isi…
Isi se giró en el medio campo, vio adelantado a Courtois y le pegó desde ahí. Pero el tiro se marchó bastante alto.
Min 60
¡Uyyy! La ha tenido Mbappé
Qué disparo de Kylian desde el costado izquierdo del área. Gran acción del Real Madrid que acabó con disparo de Mbappé, que se marchó desviado por poco.
Min 55
¡Providencial Batalla!
El meta del Rayo evita el gol de Jude Bellingham. Bajó muy bien el pase largo de Asencio y casi sin espacio remató con la zurda, pero Batalla le cerró bien y la mandó a córner.
Min 52
Disparo de Arda Güler fuera
Probó fortuna ahora Güler con un disparo desde la frontal, pero se marchó desviado por muy poco.
Min 50
La ha tenido el Rayo
Disparo de De Frutos que se marcha al lateral de la red. Centro raso del Pacha Espino, aparece el delantero y la toca con la puntera, pero el tiro se marchó rozando el palo.
Min 48
Valverde… ¡arriba!
Le pegó Valverde a la falta, pero el disparo ser marchó muy por encima de la portería de Batalla.
Min 47
Reclama penalti Güler
Reclamaba penalti Arda Güler. Pathé Ciss trabó al turco cuando intentaba disparar a puerta.
Min 45
¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE!
Vuelve a rodar el balón en Vallecas. Arranca la segunda mitad.
Entra Militao por Huijsen
Llega el primer cambio en el Real Madrid. Entra Militao por Huijsen tras el descanso. El central español tenía amarilla y Xabi no ha querido arriesgar. Salta al campo el brasileño, que estaba en el banquillo por descanso.
El Madrid no puede en Vallecas
Al Real Madrid le está costando encontrar su juego en Vallecas. La presión del Rayo y la intensidad con la que han jugado la primera mitad está incomodando y mucho a los blancos. Mbappé está desaparecido. Vinicius es el que más lo ha intentado por la izquierda. Tuvo la mejor ocasión del primer tiempo, en una acción en la que hubo penalti sobre Bellingham previamente. Mucho que mejorar por parte del líder de la Liga en la segunda parte si quiere sumar los tres puntos.
Habla Unai López
El jugador del Rayo Vallecano analiza la primera parte en DAZN: «Tenemos que seguir igual, el Madrid no está cómodo, hay que presionar alto y fuerte y estamos teniendo situaciones de área».
Min 49
¡Descanso en Vallecas!
Martínez Munuera señala el final de la primera mitad con 0-0 en el marcador.
Min 48
Amarilla para De Frutos
Jorge de Frutos ve la amarilla por un agarrón continuado a Huijsen cuando intentaba salir al contragolpe.
Min 45
Cuatro minutos de añadido
Ya se conoce el tiempo extra de la primera parte. Se añaden cuatro minutos. Nos iremos hasta el 49.
Min 44
Amarilla para Brahim
Falta clara de Brahim sobre Chavarría que le cuesta la amarilla.
Min 42
Ratiu evita el tiro de Vinicius
Se internó bien Vinicius en el área, pero aguantó bien Ratiu que se tiró al suelo para bloquear el disparo. Al final será saque de portería para el Rayo.
Min 37
Huijsen corta el centro de Isi
Se internó Isi en el área, puso un centro raso al punto de penalti pero Huijsen cortó la acción y desvió a córner.
Min 36
Amarilla para Huijsen
Amarilla para Dean Huijsen por una entrada sobre Álvaro García.
Min 33
Amarilla para Álvaro
Amarilla para Álvaro García por impedir el saque de banda de Arda Güler.
Min 30
Chavarría hizo penalti a Bellingham
Acaban de mostrar la repetición de la parada de Batalla a Vinicius. Y se puede ver cómo Chavarría agarra de la camiseta a Bellingham para desestabilizarle y que no pueda rematar cómodo. Ese agarrón hace que el inglés caiga hacia atrás y tenga que ceder atrás. Penalti claro. No señaló nada Martínez Munuera ni tampoco le avisó el VAR para que fuera a revisarlo. Primer gran error del partido.
Min 27
No puede seguir Pedro Díaz
Lo ha intentado Pedro Díaz, pero al esprintar ha notado que no puede y es sustituido. Se marcha ayudado por los doctores. Entra el Pacha Espino.
Min 24
¡Se duele Pedro Díaz de la rodilla!
Se queda tendido en el suelo Pedro Díaz. El jugador se ha hecho daño en la rodilla tras una entrada a Valverde. Se le quedó la rodilla enganchada atrás. Abandono el campo por su propio pie.
Min 23
¡LA HA TENIDO ASENCIO!
Gran centro de Brahim, entra Asencio en el segundo palo y remata completamente solo. Pero el cabezazo se marchó desviado. Batalla se quedó mirando.
Min 22
¡BATALLA EVITA EL GOL DE VINICIUS!
Qué ocasión del Real Madrid. Gran centro desde la izquierda, Bellingham cede atrás de cabeza y Vinicius le pega a la media vuelta. Pero estuvo muy atento Batalla para sacar una mano providencial y evitar el gol. Va de porteros la cosa.
Min 19
¡SALVA EL PRIMERO COURTOIS!
Qué paradón de Thibaut Courtois. El belga acaba de evitar el primero del Rayo tras una gran internada de Ratiu por la derecha. El meta le cerró bien y repelió el disparo.
Min 15
Amarilla para Ratiu
Primera amarilla del partido. Se la lleva Ratiu por una falta muy clara sobre Vinicius cuando se marchaba en velocidad.
Min 14
Providencial Huijsen
A punto estuvo de llegar Jorge de Frutos al centro desde la izquierda. Pero estuvo rapidísimo Dean Huijsen para cortar ese balón y enviarlo a córner.
Min 10
Sigue el partido con Antonio Esteva
Antonio Esteva te cuenta en directo el Rayo Vallecano-Real Madrid. Sigue la espectacular narración aquí.
Min 6
Le pega Unai… ¡contra la barrera!
Unai López botó la falta en la frontal, pero golpeó en la barrera. El rechace le cayó a Ratiu, que le pegó de primeras y la mandó a las nubes.
Min 3
Primera ocasión del Real Madrid
La ha tenido Arda Güler con un disparo lejano desde la frontal. Le pegó bien el turco, pero estuvo atento Batalla para desviar el disparo.
Min 1
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Comienza el Rayo Vallecano-Real Madrid. Pone el balón en juego el líder de la Liga.
Homenaje a Álvaro
Álvaro García se ha convertido en el máximo goleador de la historia del Rayo Vallecano. Ha recibido de manos del presidente, Raúl Martín Presa, la camiseta con el número 29, los goles que ha marcado.
Saltan los jugadores
Comienza la cuenta atrás para que arranque el Rayo Vallecano-Real Madrid. Salen los jugadores de los dos equipos al terreno de juego de Vallecas. Todo listo para que comience este partidazo en unos instantes.
Historial reciente entre Rayo y Real Madrid
En los últimos 10 enfrentamientos entre Rayo y Real Madrid, el balance es de cinco victorias, tres empates y dos derrotas para los blancos. En cambio, en las últimas cinco visitas del Madrid a Vallecas el balance es de dos derrotas, dos empates y una victoria.
¿Dónde ver el partido en directo y online?
Este Rayo Vallecano – Real Madrid que corresponde a la jornada 12 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas
¿A qué hora se juega el partido entre Rayo y Real Madrid hoy?
El partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid de la jornada 12 de Liga se disputa este domingo en Vallecas a las 16:15 horas.
Pita Martínez Munuera
Juan Martínez Munuera arbitrará al Real Madrid en Vallecas contra el Rayo este domingo a partir de las 16:15 horas. El colegiado alicantino volverá a dirigir este duelo entre el Rayo Vallecano y el conjunto blanco un año después, ya que fue el árbitro del mismo partido la temporada. En el VAR estará Figueroa Vázquez.
Valverde, lateral derecho
Finalmente, Xabi Alonso se ha decantado por Fede Valverde para el lateral derecho en lugar de Trent. Todo apuntaba a que el uruguayo volvería al centro del campo, pero no ha sido así y el inglés esperará su turno en el banquillo.
Ya hay once del Rayo Vallecano
Ya se conoce también la alineación del Rayo Vallecano para este partido. Los locales formarán con este once: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Unai López; Isi, Pedro Díaz, Álvaro y De Frutos.
Asencio y Brahim, novedades en el once
Raúl Asencio y Brahim Díaz son las dos grandes novedades de la alineación del Real Madrid en Vallecas. Así, el once de los blancos estará formado por: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Bellingham, Arda Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé.
Vallecas, territorio peligroso para el Madrid
El Real Madrid visita Vallecas este domingo con la intención de romper esa mala racha. Un estadio donde los blancos llevan tres temporadas consecutivas sin ganar y cuatro en las últimas cinco visitas. Los de Xabi Alonso intentarán romper esta horrible racha negativa en el capo del Rayo Vallecano.
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la jornada 12 de la Liga entre Rayo Vallecano y Real Madrid. Vallecas será el escenario de este derbi madrileño que promete muchas emociones. Los dos equipos llegan a este partido después de jugar sus correspondientes partidos europeos.
En el caso de los locales vienen marcados por la polémica entre Ivan Balliu e Iñigo Pérez tras el cambio. Después de esa fuerte discusión entre jugador y entrenador, el de Pamplona se marchó del estadio sin dar la rueda de prensa oficial. Pero al día siguiente ya estaba todo solucionado. Enterraron el hacha de guerra y se centraron en preparar el partido contra el líder de la Liga.
El Rayo Vallecano-Real Madrid arrancará a las 16:15 hora peninsular española. Los blancos quieren ganar para afianzarse en lo alto de la clasificación y mantener la ventaja con el Barcelona, que juega esta noche en el partido que cerrará la jornada 12. La ventaja entre ambos es de cinco puntos. Por su parte, los de Vallecas vienen lanzados tras la remontada europea y buscarán resarcirse de la dura derrota en la anterior jornada en Villarreal para así seguir luchando por los puestos europeos.
Min 82
Se va Valverde
Cuarto cambio en el Real Madrid. Se marcha Valverde, que ha aguantado con esa molestia en el muslo, y entra Trent Alexander-Arnold.