El VAR se apaga por completo en Vallecas: no ve otros dos claros agarrones de Chavarría a Mbappé

El VAR se apagó por completo en Vallecas tras no ver dos claros agarrones de Pep Chavarría sobre Kylian Mbappé, uno de ellos en el último minuto de partido. El francés los reclamó de manera tímida, pero Martínez Munuera dijo que no había nada. Y Figueroa Vázquez no hizo acto de presencia.

Ese mismo VAR que en el estadio de Vallecas, en el partido del Barcelona contra el Rayo, sufrió un apagón real, no funcionó durante la primera parte y Busquets Ferrer pitó un penalti inexistente sobre Lamine Yamal. Ese mismo.

Esta vez en Vallecas sí funcionaba. Pero dio la sensación que no. Kylian Mbappé sufrió dos claros agarrones por Chavarría en el tramo final de partido. Y ninguno fue pitado. El primero cuando quedaban ocho minutos de encuentro. El lateral del Rayo agarró al delantero francés y nadie vio nada. El segundo llegó en el 94, en el último minuto. Un agarrón de Chavarría sobre Mbappé mucho más claro y consistente. Hasta que no tira al francés no se detiene. Y tampoco se pitó nada.

Y es que fueron tres los agarrones de Chavarría sobre jugadores del Real Madrid. Estos dos sobre Mbappé en el tramo final de partido y otro más sobre Bellingham en la primera parte. Tres posibles penaltis que el VAR no señaló en un apagón parecido al que ocurrió en el duelo del Rayo ante el Barcelona.