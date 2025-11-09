Liga: Rayo Vallecano-Real Madrid

El olvido de Militao ante el Rayo: saltó con pendientes al césped de Vallecas

Se quitó los pendientes justo antes de empezar la segunda parte

Entró al campo en el descanso por Huijsen

Sigue en directo el Rayo Vallecano-Real Madrid

Militao
Militao con su pendiente en Vallecas.

Militao entró al campo en el descanso sustituyendo a Dean Huijsen y se le olvidó quitarse los pendientes. Saltó con ellos al césped de Vallecas y justo antes de comenzar el segundo tiempo se acercó a la banda y los entregó al banquillo. Se los quitó a tiempo. Un olvido que le podría haber salido caro al central brasileño.

Militao fue suplente en el Real Madrid contra el Rayo Vallecano en Vallecas. El central brasileño necesitaba descanso y Xabi Alonso se lo dio. Sacó de titular a Asencio con Huijsen en su lugar. Pero esa decisión solamente duró 45 minutos. En el descanso, Militao entró por Dean.

Y ahí estuvo la polémica. Militao saltó sin darse cuenta al césped de Vallecas con los pendientes. No se los había quitado al calentar y tampoco al prepararse para entrar. Ya en el campo, y justo antes de empezar la segunda parte, el defensa brasileño se dio cuenta de su error y se acercó a la banda para entregarlos, subsanando así su error.

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias