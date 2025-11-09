El olvido de Militao ante el Rayo: saltó con pendientes al césped de Vallecas

Militao entró al campo en el descanso sustituyendo a Dean Huijsen y se le olvidó quitarse los pendientes. Saltó con ellos al césped de Vallecas y justo antes de comenzar el segundo tiempo se acercó a la banda y los entregó al banquillo. Se los quitó a tiempo. Un olvido que le podría haber salido caro al central brasileño.

Militao fue suplente en el Real Madrid contra el Rayo Vallecano en Vallecas. El central brasileño necesitaba descanso y Xabi Alonso se lo dio. Sacó de titular a Asencio con Huijsen en su lugar. Pero esa decisión solamente duró 45 minutos. En el descanso, Militao entró por Dean.

