Rayo Vallecano-Real Madrid: examen en Vallecas

Xabi Alonso se mostró serio y contenido en la rueda de prensa previa al duelo ante el Rayo Vallecano. El técnico dejó claro que el tropiezo en Anfield ya es historia y que el Real Madrid está centrado en el nuevo desafío que les espera este domingo a las 16:15 horas en Vallecas, un escenario siempre incómodo para los blancos. De hecho, no han ganado en sus tres últimas visitas, sumando dos empates y una derrota.

El Real Madrid no gana allí desde hace tres temporadas y necesita sumar los tres puntos para mantener -e incluso ampliar- su ventaja en la Liga frente al Barcelona, que se enfrenta este domingo al Celta en Balaídos. Además de marcharse al parón de selecciones con la sensación de que aún hay margen de mejora, pero que el rumbo es el correcto.

A pesar del ruido externo, la realidad es que el conjunto madridista atraviesa un momento sólido. Aunque en Valdebebas se respire cierta tensión, los números desmienten cualquier crisis: el Real Madrid lidera la Liga, cuenta con un pequeño colchón sobre sus perseguidores y se mantiene entre los ocho mejores de la Champions.

Aun así, el ambiente en torno al equipo sigue más crispado de lo habitual. Por eso, el encuentro ante el Rayo adquiere una relevancia especial: todo lo que no sea una victoria aumentará las dudas, quizá infundadas, pero que pesan en el día a día de un vestuario que no está acostumbrado a los tropiezos. Y es que dos pinchazos han bastado para encender las alarmas.

Trent apunta al once titular

Xabi Alonso afronta el partido con una baja sensible: Aurélien Tchouaméni. El francés, tercer jugador con más minutos esta temporada -sin contar a Courtois-, sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que le mantendrá fuera de los terrenos de juego alrededor de tres semanas.

A esta ausencia se suman las de Carvajal, Mastantuono y Rüdiger, por lo que el técnico blanco volverá a confiar en Eduardo Camavinga para ocupar el puesto del lesionado Tchouaméni. La gran incógnita está en su acompañante: Fede Valverde podría regresar al centro del campo y liberar el lateral derecho, donde todo apunta a que Trent Alexander-Arnold volverá a la titularidad.

Más arriba, Jude Bellingham es inamovible, mientras que el otro puesto en la línea de mediapuntas se lo disputan Arda Güler y Dani Ceballos, dependiendo del plan de partido que decida Xabi Alonso para Vallecas.

En ataque, no hay dudas: Kylian Mbappé -titular en todos los encuentros de la temporada- y Vinicius Junior liderarán la ofensiva blanca. Rodrygo Goes, por su parte, seguirá esperando su oportunidad desde el banquillo tras tres suplencias consecutivas.

Un Rayo crecido

El Rayo Vallecano llega lanzado a la cita. El equipo de Iñigo Pérez viene de lograr una victoria épica ante el Lech Poznan, con un gol en el descuento que mantiene vivas sus opciones de avanzar en la Conference League.

A pesar de las apenas 65 horas de descanso entre ambos encuentros, el técnico navarro no quiere excusas. La rotación de efectivos durante la temporada le ha permitido mantener un nivel físico competitivo a pesar del calendario cargado.

Pérez también ha tenido que lidiar con el incidente entre Ivan Balliu y él mismo durante el choque europeo. El lateral no se tomó bien el cambio y ambos fueron vistos discutiendo brevemente. El asunto se resolvió en el vestuario con una charla entre los jugadores, sin mayores consecuencias.

Con el incidente cerrado, el Rayo ya piensa en el derbi. Iñigo Pérez introducirá varios cambios respecto al once europeo: Andrei Rațiu regresará al lateral derecho, Óscar Valentín ocupará su sitio en la medular, e Isi Palazón, Jorge de Frutos y el brasileño Alemao apuntan a ser titulares en el frente ofensivo.

Vallecas volverá a ser una caldera. El Real Madrid llega con la obligación de ganar para despejar dudas y reafirmar su liderato, mientras que el Rayo busca firmar otro capítulo heroico ante su afición. El duelo promete intensidad, ritmo y mucha emoción, con dos estilos muy distintos frente a frente: la solidez blanca de Xabi Alonso contra el fútbol valiente y vertical del equipo de Iñigo Pérez.

Rayo Vallecano – Real Madrid: posibles onces