El antiguo Israel ya gana con Iniesta: Girmay le da la primera victoria al NSN en la Comunidad Valenciana

El antiguo equipo Israel-Premier Tech, totalmente renovado de cara a esta nueva temporada, ya gana bajo su nueva dirección. Ahora, convertido en NSN Cycling Team y con Andrés Iniesta como una de las personas claves de esta nueva estructura, han logrado su primera victoria de calado del año. Lo han hecho en la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, con el triunfo al sprint de su gran estrella: Biniam Girmay.

El eritreo, ganador de la clasificación por puntos del Tour de Francia en 2024, ha regalado su primera victoria a este nuevo equipo, que nada tiene ya que ver con el Israel-Premier Tech. Lo ha hecho con un triunfo al sprint en Torreblanca, que le sirve además para colocarse como líder de la carrera. Se impuso en meta a Arne Marit, del Red Bull-BORA-Hansgrohe, y a Giovanni Lonardi, del Polti VisitMalta.

La etapa estuvo marcada por las fuertes rachas de viento en un inicio loco con varios intentos de fuga hasta que Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), Adam Lewis (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), Danny van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi) y Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) consiguieron protagonizar la escapada del día.

Así, el corredor africano vuelve a levantar los brazos tras terminar la temporada 2025 sin lograr ninguna victoria, ya que el último triunfo se remonta a la etapa 12 del Tour de Francia 2024. Este jueves se disputa la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana con una contrarreloj de 17 kilómetros entre Carlet y Alginet.

El NSN Cycling de Iniesta ya gana

Se trata de la segunda victoria del NSN, propiedad de la empresa de Andrés Iniesta que lleva el mismo nombre y del fondo de inversión Stoneweg. Tras la renuncia del Israel-Premier Tech a seguir compitiendo por todos los boicots que sufrieron la pasada temporada, se hicieron con la licencia y reformaron por completo la estructura del equipo, que no tiene nada que ver con lo que fue en años pasados.

Se quedaron, eso sí, con unos 170 empleados del antiguo equipo y con las plantillas del equipo profesional y de desarrollo. Además, se hicieron con el fichaje de un ciclista de los importantes del pelotón, como es el velocista eritreo Girmay. En las primeras carreras del año, llegó el primer triunfo, en el australiano Tour Down Under, de la mano del británico Ethan Vernon.

Una semana después, llega el primero en tierras españolas, donde el Israel-Premier Tech sufrió gran parte de los ataques que les llevaron a la desaparición. Fue en la Vuelta a España donde el equipo estuvo constantemente bajo el foco, siendo objeto de boicots que llevaron a la no finalización de la última etapa de la competición.