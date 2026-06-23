Es oficial: la Seguridad Social pagará el 100% de sueldo a quien se coja la baja por donación de órganos

Imagina tomar la decisión más generosa de tu vida: salvar o mejorar la salud de otra persona donando un órgano o tejido. Ahora, imagina tener que, por ello, cuadrar números y preocuparte por cuánto va a menguar tu próxima nómina mientras estás en el hospital o te recuperas en casa. Suena injusto, ¿verdad? Por suerte, las reglas del juego han cambiado por completo en España para proteger a quienes deciden donar.

Hasta hace muy poco, iniciar una baja laboral por una situación médica significaba tener que conformarse con percibir, como mucho, el 75% de la nómina. La cobertura total del 100% quedaba reservada casi en exclusiva para situaciones muy específicas, como el nacimiento de un hijo. Sin embargo, la legislación se ha actualizado para corregir este vacío y premiar la solidaridad.

Adiós al castigo económico por donar

La clave de este giro histórico se encuentra en la Ley 6/2024, una reforma que modifica directamente el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) y el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores (ET). Gracias a este cambio, el organismo público pasa a pagar el 100% de la base reguladora a todos los empleados que soliciten la incapacidad temporal por ser donantes de órganos y tejidos.

Ya no se trata solo de un reconocimiento moral; ahora el Estado lo respalda económicamente. Se elimina de un plumazo cualquier penalización financiera, garantizando que tu bolsillo no sufra ni un solo euro de recorte mientras tú estás haciendo algo extraordinario para ayudar a otra persona.

¿Desde cuándo cobras esta ayuda?

Una de las grandes ventajas de esta nueva normativa es que la protección no empieza cuando te duermen en el quirófano, sino mucho antes. El Estatuto de los Trabajadores ya blindaba que puedas ausentarte de tu puesto con derecho a remuneración por el tiempo necesario para los actos preparatorios. Es decir, todas esas consultas médicas obligatorias, analíticas de compatibilidad y pruebas previas que coincidan con tu jornada laboral están totalmente cubiertas y pagadas por la empresa.

Una vez llega el momento de la intervención, la baja médica se activa de forma integral y cubre: