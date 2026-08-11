El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con un ligero repunte del 0,07% que le ha llevado a situarse en los 20.186 puntos después de cerrar ayer en los 20.173 enteros.

Pasados los primeros instantes de negociación, el selectivo madrileño ampliaba su ascenso y a las 9.10 horas caía casi un 0,4%, hasta los 20.250 puntos.

En los primeros compases de negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Acerinox (+2%), Repsol (+0,97%), Indra (+0,90%) y Endesa, que ganaba un 0,60%.

Farolillos ‘rojos’ del Ibex

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros minutos de la sesión correspondían a IAG (-0,67%), Inditex (-0,44%), Puig (-0,41%) y Colonial, que se dejaba un 0,36%.

Por su parte, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 1,6% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 89,2 dólares por barril, por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y las dudas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde circulaba, antes de la guerra en el país centroasiático, una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Asimismo, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, superaba los 83,5 dólares por barril, con un alza del 1,7%.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este lunes que exigirá una «indemnización» a Irán por «todas» las personas que han «matado y herido» y los «numerosos» conflictos en los que participan las autoridades iraníes. De este modo, el mandatario estadounidense respondía a las exigencias de Irán de incluir en las negociaciones para un acuerdo de paz una indemnización al país por los «daños» sufridos durante el «conflicto militar» en curso hace cinco meses.

Así pues, y a la espera de que en los próximos días se conozcan los datos de IPC, ventas minoristas e índice de precios de producción de Estados Unidos, los inversores seguirán pendientes este martes de los acontecimientos en Oriente Próximo, en una sesión que no contará con grandes referencias macroeconómicas en Europa. En EEUU hoy se publicarán los datos de ventas de viviendas.

Última subasta del mes

En España, el Tesoro celebrará este martes su última subasta del mes de agosto, en la que espera colocar entre 1.500 millones y 2.500 millones de euros en letras a tres y nueve meses.

En el plano empresarial, Banco Santander anunció ayer, tras el cierre del mercado, que lanzará un nuevo programa de recompra de acciones cuando finalice el actual, con la previsión de que arranque el próximo 24 de agosto. Este programa será de 1.825 millones de euros, lo que supone repartir el 25% del beneficio obtenido entre enero y junio.

El otro 25% se distribuye en forma de dividendo en efectivo, que se someterá a votación en el consejo de administración el 29 de septiembre.

Asimismo, antes de la apertura de las Bolsas en Europa, el Consejo del Banco de la Reserva de Australia ha comunicado su decisión de mantener los tipos de interés en el 4,35% tras tres subidas consecutivas desde principios de año al considerar que la política monetaria es «algo restrictiva» y pese a que la inflación es demasiada elevado, por lo que no descarta nuevas subidas del precio del dinero en el futuro.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas abrían con tímidos descensos este martes. Así, tanto Londres, como París y Francfort cedían menos de una décima al inicio de la jornada bursátil, mientras que Milán avanzaba un 0,1%.

En Asia, se han registrado descensos generalizados en las principales Bolsas, salvo en el Kospi surcoreano, que se anota ganancias superiores al 0,7%. El Nikkei japonés permanecerá cerrado este martes por festivo.

En el mercado de divisas, el euro cedía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1540 dólares, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,639%.