El Gobierno frena la «plena disposición» de Robles de comparecer en el Senado sobre la crisis de Ceuta a petición del PP

Horas después de que el PP anunciase que Robles acudiría la próxima semana al Senado para dar explicaciones sobre la gestión de su departamento en la crisis migratoria de Ceuta, fuentes del Gobierno han trasladado que esa comparecencia no está confirmada y que el Ejecutivo «dará respuesta a la citada petición a lo largo del día de mañana» (miércoles).

En principio el PP había convocado a la titular de Defensa este jueves 13 de agosto, al ministro del Interior un día antes, el miércoles 12 y al de Exteriores, José Manuel Albares el próximo lunes 17 de agosto.

Sin embargo, el Ejecutivo se negó a que acudieran a la Cámara Alta -donde el PP cuenta con mayoría absoluta- alegando que esos ministros ya se habían comprometido a comparecer a finales de agosto en el Congreso.

Ante esta situación, el presidente del Senado, Pedro Rollán, se quejó por carta al Gobierno y decidió mantener la convocatoria oficial de las comparecencias pese a la negativa de los ministros a acudir.

Este martes, el PP explicó que Robles había mandado un escrito al presidente del Senado «mostrando su voluntad» de asistir a la Comisión de Defensa.

En la carta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Robles manifiesta su «plena disposición» a comparecer, si bien solicita que se aplace la convocatoria pues ese día le resultaría «imposible» al tener programada una visita al Mando de Operaciones en la Base de Retamares «para recibir de primera mano información sobre el desarrollo de la acción que están llevando a cabo las unidades de las Fuerzas Armadas en Ceuta».