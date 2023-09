La Kings League de Piqué desaparece de la televisión

La Kings League ha fracasado en su experimento en televisión. Mediaset ha decidido poner punto y final a la competición creada y liderada por Gerard Piqué, que se cae de su parrilla. El sábado comenzó la Queens Cup y este domingo será el turno de la Kings Cup, y ninguna de las dos aparece en la programación de Cuatro o BE MAD.

La final del último split reunió a 439.000 mil espectadores, lo que supone un 5% de share. El gran éxito que tenía en Twitch o YouTube hizo que Mediaset firmara un acuerdo para emitir esta novedosa competición en abierto para todo el mundo. La cadena apostaba fuerte en busca de intentar atraer al público joven tras el éxito de la primera edición. El acuerdo consistía en la retransmisión del partido de la jornada de las dos ligas, resúmenes, el Chup Chup de los viernes y el After Kings de los lunes.

Sin embargo los resultados no han sido los esperados. Las tres emisiones de la Kings League en el mes de mayo promediaron un 2,8% de share, un porcentaje bastante inferior al que obtuvo la cadena los domingos de mayo 2022 (34,8%), según un informe realizado por Dos30′. Estos números han provocado que Mediaset haya decidido no seguir emitiendo la Kings League de Piqué en sus canales.

El intento del ex futbolista del Barça de dar el salto a la televisión ha fracasado por completo, los números no le han dado la razón y la cadena no tiene programado emitir la Kings y Queens Cup que ha arrancado este fin de semana. Parece que la competición del central ha perdido fuelle en los últimos meses, al menos en lo que a la televisión se refiere.