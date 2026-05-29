Mark Twain lo escribió hace más de un siglo y hoy suena más actual que nunca: «Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada»
En pleno siglo XXI, en una era marcada por la sobreinformación, las redes sociales y la inteligencia artificial, la frase del escritor y humorista estadounidense Mark Twain resume un fenómeno presente en la sociedad contemporánea: «Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada». En otras palabras, es más sencillo introducir una mentira en la mente de una persona que sacarla de allí después.
Actualmente, este fenómeno se manifiesta de muchísimas formas distintas; desde teorías conspirativas hasta fake news que se viralizan en cuestión de horas, la dinámica descrita por Mark Twain se ha amplificado de manera vertiginosa. En este contexto, estudios en psicología cognitiva han demostrado que los seres humanos no procesan la información de forma completamente racional; tendemos a buscar confirmación de lo que ya creemos, un fenómeno conocido como «sesgo de confirmación”» Esto significa que, una vez que una idea se instala en nuestra mente, filtramos la información posterior de manera que refuerce esa creencia, incluso si existen evidencias en contra.
La reflexión de Mark Twain
«Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada». La cita pone el foco en la persistencia de las creencias falsas incluso cuando ya han sido desmentidas. En teoría, la información correcta debería corregir el error. Sin embargo, en la práctica, ocurre lo contrario: las personas se aferran con más fuerza a aquello en lo que ya creían. Aunque este comportamiento no es nuevo, en los últimos años ha adquirido una escala sin precedentes gracias a las redes sociales.
A esto se suma un elemento psicológico clave: el cerebro humano no está diseñado para evaluar constantemente la veracidad de cada información. En lugar de ello, utiliza «atajos mentales» que facilitan la toma de decisiones rápidas. Sin embargo, estos atajos también abren la puerta a errores sistemáticos.Uno de los más importantes es el «sesgo de confirmación», que nos lleva a aceptar con mayor facilidad aquello que refuerza nuestras creencias previas.
Por eso, corregir una creencia errónea no es simplemente una cuestión de aportar datos, sino que implica desafiar una estructura mental ya establecida. A nivel individual, la frase de Twain invita a una reflexión incómoda: no sólo es fácil ser engañado, sino que también es difícil aceptar ese engaño una vez ha ocurrido.
Las mejores frases
- «La amabilidad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos ver»
- «El humor es la bendición más grande de la humanidad»
- «Cuando la gente no nos respeta nos sentimos ofendidos»
- «Existen las personas que consiguen cosas y las personas que dicen que han conseguido cosas El primer grupo es menos frecuente»
- «La edad es una cuestión de la mente sobre la materia Si no te da igual no importa»
- «Es mejor mantener la boca cerrada y hacer pensar a la gente si eres tonto que abrirla y resolver toda duda»
- «El mundo no te debe nada Estaba aquí primero»
- «No dejes que el colegio interfiera con tu educación»
- «La ira es un ácido que hace más daño al recipiente almacena que a cualquier cosa en la que se vierte»
- «El coraje es la resistencia al miedo el dominio del miedo»
- «La verdad es la cosa de más valor que tenemos Deja que la economicemos»
- «Cuando te encuentres en el lado de la mayoría es momento para parar y reflexionar»
- «Todas las generalizaciones son falsas incluida esta»
- «La falta de dinero es la raíz de todo mal»
- «Nombra el más grande de los inventores Accidente»
- «La fuente secreta del humor no es la alegría sino la tristeza»
- «El secreto de ir hacia delante es empezar»
- «Cuando tus amigos comienzan a halagar lo joven que pareces es seguro un signo de que te vuelves viejo»
- «La acción habla más que 1000 palabras pero no tan a menudo»
- «La edad sería infinitamente más feliz si pudiéramos nacer a la edad de 80 y alcanzar gradualmente los 18»
- «No puedes depender de tus ojos cuando tu imaginación no está focalizada»
- «Siempre lealtad al país Lealtad al gobierno cuando se lo merece»
- «Buenos amigos buenos libros y una conciencia adormecida esa es la vida real»
- «La verdad es más rara que la ficción»
- «El miedo a la muerte viene del miedo a la vida»
- «Si cuentas la verdad no tienes que recordar nada»
- «Un hombre nunca es más veraz que cuando se reconoce a sí mismo un mentiroso»
- «Vivamos de manera que cuando muramos incluso el enterrador se arrepienta»
- «Para triunfar en la vida necesitas dos cosas ignorancia y confianza»
- «Un hombre que vive plenamente esta preparado para morir en cualquier momento»
- «Es mejor merecer honores y no tenerlos que tenerlos y no merecerlos»
- «La honestidad es la mejor política cuando hay dinero de por medio»
- «Una persona que no lee no tiene ventaja sobre una que no puede leer»
- «No es el tamaño del perro en la pelea es el tamaño de la pelea en el perro»
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