Mark Twain lo escribió hace más de un siglo y hoy suena más actual que nunca: «Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada»

En pleno siglo XXI, en una era marcada por la sobreinformación, las redes sociales y la inteligencia artificial, la frase del escritor y humorista estadounidense Mark Twain resume un fenómeno presente en la sociedad contemporánea: «Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada». En otras palabras, es más sencillo introducir una mentira en la mente de una persona que sacarla de allí después.

Actualmente, este fenómeno se manifiesta de muchísimas formas distintas; desde teorías conspirativas hasta fake news que se viralizan en cuestión de horas, la dinámica descrita por Mark Twain se ha amplificado de manera vertiginosa. En este contexto, estudios en psicología cognitiva han demostrado que los seres humanos no procesan la información de forma completamente racional; tendemos a buscar confirmación de lo que ya creemos, un fenómeno conocido como «sesgo de confirmación”» Esto significa que, una vez que una idea se instala en nuestra mente, filtramos la información posterior de manera que refuerce esa creencia, incluso si existen evidencias en contra.

La reflexión de Mark Twain

«Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada». La cita pone el foco en la persistencia de las creencias falsas incluso cuando ya han sido desmentidas. En teoría, la información correcta debería corregir el error. Sin embargo, en la práctica, ocurre lo contrario: las personas se aferran con más fuerza a aquello en lo que ya creían. Aunque este comportamiento no es nuevo, en los últimos años ha adquirido una escala sin precedentes gracias a las redes sociales.

A esto se suma un elemento psicológico clave: el cerebro humano no está diseñado para evaluar constantemente la veracidad de cada información. En lugar de ello, utiliza «atajos mentales» que facilitan la toma de decisiones rápidas. Sin embargo, estos atajos también abren la puerta a errores sistemáticos.Uno de los más importantes es el «sesgo de confirmación», que nos lleva a aceptar con mayor facilidad aquello que refuerza nuestras creencias previas.

Por eso, corregir una creencia errónea no es simplemente una cuestión de aportar datos, sino que implica desafiar una estructura mental ya establecida. A nivel individual, la frase de Twain invita a una reflexión incómoda: no sólo es fácil ser engañado, sino que también es difícil aceptar ese engaño una vez ha ocurrido.

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