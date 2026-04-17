Estudios demuestran que los niños que dibujan con frecuencia desarrollan una mejor memoria y habilidades de aprendizaje

Los niños que dibujan con frecuencia desarrollan una mejor memoria y habilidades de aprendizaje así lo dictaminan los expertos que plasman en varios estudios lo que parece imposible. Un niño que dibuja no es que esté aburrido, sino que quizás aprende mucho más que el resto. Esas libretas repletas de dibujos que parecen distraerles en su tarea son en realidad un signo que debemos tener en consideración en estos días que tenemos por delante. Un detalle que puede ser esencial en estos días.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical en la manera de conseguir desarrollar algunos elementos que van desde ciertos elementos que son esenciales. Una realidad que puede hacernos sentir mejor después de ciertos estudios que nos aportan un cambio de tendencia en estos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que deberemos conseguir determinados cambios de ciclo que serán esenciales en estos días. Podremos descubrir la esencia de estos niños que dibujan con frecuencia, unos pequeños artistas, no sólo con una gran imaginación, sino que pueden estar detrás de algunos elementos más.

Los niños que dibujan con frecuencia esconden este secreto

Todos hemos visto o tenido en casa a un niño que no para de dibujar, lo haría hasta en las paredes. Esos dibujos que pueden parecer un simple elemento que los entretiene, quizás puede acabar siendo la antesala de algo más. De una novedad que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Este tipo de detalles que nos descubren a unos niños que pueden darnos alguna que otra sorpresa inesperada en estos días que quizás hasta el momento no pensábamos que podríamos tener en consideración. Estos niños que parecen ser dueños de una imaginación y creatividad enormes pueden estar cerca de algunos cambios destacados.

Los estudios más recientes han revelado un giro importante en la manera de analizar esta tendencia al alza que puede acabar marcando una diferencia importante. A partir de ahora sabremos un poco más, sobre estos niños que esconden un secreto.

Más allá de estas ganas de dibujar se esconde un detalle que debemos conocer y que realmente se ha acabado convirtiendo en algo que debemos tener en mente, en estos días que tenemos por delante.

Desarrollan un mejor memoria y habilidad de aprendizaje

Una habilidad de aprendizaje que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días en los que podremos conseguir unos cambios básicos en este día a día que tenemos por delante y que acabarán marcando una diferencia importante.

Tal y como nos explican los expertos de Aprendiendomatemáticas: «Visual thinking o pensamiento visual es la técnica centrada en enseñarnos a pensar en imágenes o visualmente. Según los estudios de Linda Kreger menos de un 30% de la población emplea el pensamiento visual espacial, otro 45% usa el anterior combinado con el pensamiento tradicional mediante palabras y el resto 25% sólo piensa mediante palabras. Resumiendo un gran porcentaje de la población piensa visualmente. A los niños les encanta dibujar, con independencia del resultado del dibujo. Ellos son felices plasmando sus pensamientos en un papel y coloreando. No están preocupados por el que dirán, o si el dibujo es lo suficientemente perfecto como para hacerlo público al mundo. No tienen prejuicios, ni barreras mentales cuando dibujan. Les sale de dentro. Por eso hay que incentivarles con técnicas como el visual thinking o pensamiento visual metodologías o técnicas que consisten en trasladar tus pensamientos o ideas en imágenes captando en las mismas la esencia del mensaje a transmitir».

Siguiendo con la misma explicación: «Ignoran lo que son palabras o textos. Sin embargo, con el paso del tiempo y mientras avanzan en los cursos, se les va forzando a desarrollar sus trabajos, expresividad y creatividad a través de las palabras. Las palabras son necesarias en la comunicación, sintetizan mucho conocimiento en pocos caracteres, si escribimos, o fonemas en el caso que hablemos. Pero las palabras pueden llegar a ser limitantes en el aprendizaje porque incorporamos un elemento adicional en el canal que puede llegar a ser más distorsionador que una imagen, al ser menos representativo de la realidad y abstracta. Estamos rodeados de palabras, la mayor parte de la información en la escuela, institutos y universidades se nos enseña a través de palabras, de textos, flujos de información lineales. Sin embargo nuestro cerebro no es secuencial, es multizonal, activa varias zonas de trabajo al mismo tiempo que luego interconecta».