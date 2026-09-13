Uno de cada cuatro contratos de agosto duró 7 días o menos y la mitad se firmaron para máximo 3 meses

Los datos vuelven a poner en solfa la calidad del empleo en España, pese a que el Gobierno y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, presumen cada mes de récord en el mercado laboral nacional. Uno de cada cuatro contratos (21,6%) firmados el pasado mes de agosto, en concreto 241.176 contratos, presentaban una duración igual o inferior a siete días, mientras que 81.307 contratos (el 7,3% del total) duraron entre 7 y 15 días, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En agosto se firmaron 131.591 contratos con una duración de entre 15 días y un mes, el 11,8% del total, y 134.336 de entre un mes y tres meses, el 12%. En definitiva, cuatro de cada diez contratos firmados en agosto (40,6%) presentaron una duración inferior o igual a un mes, y la mitad, el 52,7%, de tres meses o menos.

En promedio, la duración de los contratos laborales inscritos en los servicios públicos de empleo se situó en agosto en una media de 37,85 días, similar a la del mismo mes de 2025.

Con el dato de agosto de 2026, la duración media de los contratos realizados en el octavo mes del año encadena cinco años consecutivos por debajo de los 40 días, tras registrar 37,82 días en 2025, 37,14 días en 2024, 38,11 días en 2023 y 39,01 días en 2022.

En años anteriores, los promedios fueron de 43,84 días en 2021, 43,71 días en 2020 y 40,60 días en 2019.

Aún así, que España encadene cinco años consecutivos con duraciones medias por debajo de los 40 días en los contratos de agosto llama la atención por el hecho de que la reforma laboral de 2021 introdujo penalizaciones a los contratos de muy corta duración y de que estableció el contrato indefinido como el ordinario.

En concreto, la reforma laboral contempla una cotización adicional a pagar por los empresarios a la finalización de los contratos temporales de menos de 30 días que, actualmente, está fijada en 33,62 euros, un 3,1% más que en 2025.

Esta penalización fue concebida como una forma de desincentivar a las empresas a hacer contratos muy cortos, de días o de apenas cuatro semanas.

Desde Trabajo afirman que la desaparición del contrato de obra y servicio establecida en la reforma laboral de 2021 ha hecho que los datos de los últimos años no sean estrictamente comparables con los más antiguos recogidos en la serie del SEPE.

La explicación es que el contrato por obra y servicio, que antes de la reforma laboral suponía cerca del 40% de la contratación en España, podía durar meses o años, afectando, por tanto, a los datos de duración media.

Al salir ese contrato de la estadística, que Trabajo suprimió por considerar que se utilizaba a menudo para cubrir trabajos que tenían carácter indefinido, se ha producido un recorte en la duración media de los contratos y se refleja en mayor medida qué duración real tiene la contratación temporal que se hace en España.

Contratos temporales

En agosto de este año se registraron un total de 1.144.827 contratos, un 10,08% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 440.274 fueron contratos indefinidos, un 14,1% más que en agosto de 2025. En total, el 38,46% de todos los contratos realizados el mes pasado fueron indefinidos.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 181.395 contratos a tiempo completo, un 11,2% más que igual mes del año anterior; 109.989 a tiempo parcial (+20,1%) y 148.890 fijos discontinuos (+13,5%).

De todos los contratos suscritos en agosto, 704.553 fueron contratos temporales, un 7,71% más que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 61,54% del total de la contratación efectuada en el octavo mes del ejercicio 2026.

En los ocho primeros meses del año se han efectuado más de 10,55 millones de contratos, cifra un 4,8% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 4,41 millones han sido contratos fijos (+6,5%) y 6,14 millones, temporales (+3,6%).

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzaron de enero a agosto un total de 1.877.824, con un aumento de 106.884 (+6%) respecto a igual periodo del año 2025.

Por su parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial supusieron un total de 1.078.980, registrando un ascenso de 94.525 contratos (+9,6%) en relación al mismo periodo del año anterior.