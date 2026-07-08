El primer ministro de Albania vuelve a dar la nota: aparece vestido con zapatillas blancas en la cumbre de la OTAN

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha vuelto a romper el protocolo al aparecer con unas zapatillas blancas durante la última cumbre de la OTAN celebrada este miércoles en Ankara. De esta forma, el mandatario europeo se ha distanciado de los clásicos zapatos oxford o mocasines que suelen vestirse en estas ocasiones.

No es un despiste ni una excepción. Rama (Tirana, 4 de julio de 1964) dirige el Gobierno albanés desde 2013 y arrastra fama de político atípico: antes de la política fue jugador de baloncesto y, en paralelo a su carrera institucional, ha ejercido como pintor, escritor y profesor universitario. Ese perfil poco convencional se ha trasladado también a su forma de vestir en actos de alto nivel, donde combina con frecuencia la etiqueta formal con un calzado que rompe cualquier manual de protocolo.

El precedente más citado es el de julio de 2024, cuando la Alianza conmemoró en Washington su 75.º aniversario. Rama volvió a presentarse con deportivas blancas, un gesto que arrancó la complicidad del presidente francés, Emmanuel Macron: el mandatario galo respondió con un pulgar hacia arriba al ver el calzado de su colega albanés, según quedó recogido en las imágenes del encuentro.

El episodio más recordado, sin embargo, llegó en mayo de 2025. En aquel momento, Albania acogió la reunión de la Comunidad Política Europea (CPE) en su capital, Tirana, y Rama, que mide 2,01 metros, se convirtió en el anfitrión más comentado del encuentro. Al recibir a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de 1,58 metros, el albanés se arrodilló sobre la alfombra roja calzando de nuevo sus zapatillas blancas. «Solo lo hace para ser alto como yo», ironizó Meloni ante la prensa acreditada.

El anfitrión albanés no se limitó al gesto de la alfombra roja. Ya en el atril, durante la apertura de la cumbre de la CPE, encadenó varias bromas que arrancaron risas entre los mandatarios presentes, según recogieron los medios acreditados en el acto. Presentó a Macron como «presidente de la República de Francia» y, segundos después, le cedió la palabra dirigiéndose a él como «su majestad».