España perderá 30.000 millones de euros si Trump cumple su amenaza y corta todo el comercio

Donald Trump acaba de anunciar que va a romper relaciones comerciales con España. Una situación que supondría la pérdida para nuestro país de 30.000 millones de euros, una cifra que corresponde al valor anual de las importaciones españolas procedentes de Estados Unidos. Es decir, cada año España adquiere productos estadounidenses —como petróleo y gas, maquinaria industrial, productos farmacéuticos, tecnología, aeronaves o equipos electrónicos— por un importe cercano a esa cantidad.

Por tanto, si Donald Trump llevara a cabo su amenaza y se produjera una interrupción total del comercio bilateral, España dejaría de recibir esos bienes por valor de unos 30.000 millones de euros. Entonces, nuestro país tendría que sustituir esas importaciones por productos de otros mercados, probablemente con mayores costes, retrasos logísticos o dificultades de abastecimiento

De los aproximadamente 30.000 millones de euros que España importa cada año desde Estados Unidos, la mayor parte corresponde a productos energéticos. En concreto, entre el 33% y el 35% de las compras españolas a EEUU son petróleo, gas natural licuado (GNL) y otros derivados energéticos, lo que equivale a unos 10.000-10.700 millones de euros anuales.

El segundo gran capítulo de importaciones son los productos químicos y farmacéuticos, que representan entre el 26% y el 29% del total. En esta categoría se incluyen medicamentos, vacunas y otros productos de alto valor añadido, con un valor aproximado de 7.800-8.700 millones de euros.

A continuación se sitúan la maquinaria industrial y los equipos de transporte, entre los que destacan las aeronaves, motores y maquinaria para uso industrial. Este grupo supone alrededor del 19% de las importaciones procedentes de Estados Unidos, lo que equivale a unos 5.700 millones de euros.

Por su parte, la tecnología y los equipos electrónicos —como ordenadores, componentes electrónicos y equipos eléctricos— representan aproximadamente el 11% del total, con unas compras cercanas a 3.300 millones de euros.

El resto de las importaciones, alrededor de un 10%-12%, corresponde a otros productos como materias primas, plásticos, alimentos y diversas manufacturas. En conjunto, estas cifras reflejan que la dependencia comercial de España respecto a Estados Unidos se concentra principalmente en la energía, seguida por los productos farmacéuticos y químicos, la maquinaria industrial y la tecnología.

Los productos españoles más expuestos a la ruptura comercial

Uno de los alimentos más importantes que Estados Unidos exporta a España es la soja. En concreto, ésta representa más del 3% de las exportaciones agroalimentarias. Aunque no siempre sea visible en su forma original, está presente en muchísimos productos.

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