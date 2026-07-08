Trump ordena cortar «todo el comercio» con España porque «es un socio terrible»

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este miércoles, antes de la cumbre de la alianza en Ankara, que ha ordenado a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que corte todo el comercio con España, tras calificarlo de ser un «socio terrible» en la OTAN. Trump ha realizado estas declaraciones junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

«España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas», ha señalado Trump.

El magnate también ha expresado su enfado con otros miembros de la OTAN, a los que ha acusado de tener «poco compromiso», antes de cargar nuevamente contra España, a la que ha tildado de «hostil».

Moncloa responde a Trump

Moncloa ha respondido a estas palabras de Trump, asegurando que España mantiene una «magnífica relación social, cultural y económica con EEUU», matizando que no tienen intención de que eso cambie. «La relación bilateral entre EEUU y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa», subrayan desde el Ejecutivo.

De igual manera, desde Moncloa han recordado tres cosas:

«Que EEUU tiene superávit comercial con España».

«Q⁠ue la UE es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún EEMM (Enseñanzas Medias o Estados Miembros)».

⁠»Que los vínculos económicos los tejen las empresas privadas, no los gobiernos».

Rutte entiende la «decepción» de Trump

Tras las declaraciones de Trump, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha indicado que «entiende la decepción» de Donald Trump, si bien ha defendido que Europa está igualando el gasto en defensa de Estados Unidos y que ha alcanzado ya de media el «4% de su PIB».

«Sabemos que hay decepción por parte estadounidense en lo que respecta a Irán, pero tiene que ver con casos aislados (…) Y en cuanto al dinero y al gasto, Europa está ahora equiparándose con Estados Unidos», ha indicado en declaraciones a la prensa al inicio de la segunda jornada de la cumbre de la OTAN en Ankara.

Rutte ha vuelto a decir que el incremento en el gasto en defensa ha sido consecuencia de «la amenaza rusa», pero que también ha sido «una gran victoria» para el presidente estadounidense, ya que ha tenido «un enorme éxito».

En este sentido, se ha congratulado de que un año después de que los aliados acordaran destinar el 5% de sus respectivos PIB a capacidades militares para 2025, «ya este año», cuando se combina el gasto en defensa puro y el gasto relacionado con defensa, los 32 Estados miembros han alcanzado «el 4% de inversión».

No es la primera amenaza de Trump

Esta no es la primera amenaza que el dirigente estadounidense lanza contra España, ya que el pasado mes de marzo, después de que Moncloa vetara a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón, Trump prometió: «Vamos a cortar todo el comercio. España es un desastre, es terrible. Piensan que van a salir airosos sin pagar nada. España no es un buen socio», dijo el presidente estadounidense.

Asimismo, y también en el mes de marzo, Trump describió a España como un «país perdedor» por la postura tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras el ataque conjunto de los norteamericanos e Israel a la dictadura de Irán.

«Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor; es muy hostil con la OTAN. Son los únicos que votaron en contra del pago del 5% y son muy hostiles con todos», dijo Trump al New York Post en una entrevista telefónica.