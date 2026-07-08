El Gobierno replica a la amenaza de Trump: «Mantenemos una magnífica relación con EEUU y no es nuestra intención que cambie»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido este miércoles a la amenaza de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y ha asegurado que «mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU»: «No es nuestra intención que eso cambie». Todo ello después de que el dirigente estadounidense haya ordenado cortar todo el comercio con España. Trump ha llegado a calificar a la España de Sánchez de «socio pésimo». El político y magnate ha realizado estas declaraciones junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, apenas unas horas antes de la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara (Turquía).

Trump ha vuelto a criticar al Gobierno de Sánchez durante una reunión de los socios atlánticos. El líder norteamericano ha recriminado al Ejecutivo español que sea el único país de la OTAN que no ha suscrito el pacto para elevar su gasto en Defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

«España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas», ha asegurado Trump ante la atenta mirada de Rutte.

La reacción de La Moncloa no se ha hecho esperar. Desde el Gobierno de Sánchez aseguran recibir las declaraciones de Trump «con tranquilidad y normalidad». «Nuestro país mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU y no es nuestra intención que eso cambie», aseguran fuentes del Ejecutivo.

Superávit comercial de EEUU

A su vez, desde el Gobierno han querido recordar que el país norteamericano saldría peor parado si cortase su relación comercial con España: «EEUU tiene superávit comercial con España». En otras palabras, desde Moncloa se ufanan de recordar que es Washington quien «se beneficia más de esa relación» que Madrid.

Por otro lado, fuentes del Ejecutivo destacan que nuestro país, al estar dentro de la Unión Europea, tiene una «unión comercial» en la que no puede «singularizarse a ningún Estado miembro», es decir, que no puede cortarse una relación de modo individual con un solo país del club comunitario. Y desde Moncloa se escudan en que se trata de algo que ya ha declarado en «varias ocasiones la propia Comisión Europea».

Por último, el Ejecutivo ha subrayado que las decisiones sobre el comercio no dependen exclusivamente de las administraciones centrales. En su lugar, ha puesto el acento en que «los vínculos económicos los tejen las empresas privadas, no los gobiernos».

La Moncloa concluye su comunicado aludiendo a que «la relación bilateral entre EEUU y España es beneficiosa para ambos países». «Tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa», apostillan desde fuentes del Ejecutivo.

En todo caso, no se trata de la primera amenaza de este tipo por parte del mandatario estadounidense. En marzo, Trump ya amagó con romper sus vínculos comerciales con España después de que el Gobierno vetase el uso de las bases de Rota y Morón para la ofensiva de Estados Unidos sobre Irán.

«Vamos a cortar todo el comercio. España es un desastre; es terrible. Piensan que van a salir airosos sin pagar nada. España no es un buen socio», aseguró hace cuatro meses el presidente estadounidense, en unos términos similares a los que ha utilizado para amenazar este miércoles al Gobierno de Sánchez.