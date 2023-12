Dónde ver ‘Rebelde’, la exitosa serie mexicana: esta es la plataforma en la que está disponible en España

Se estrenó en el 2004 como una de las grandes apuestas de Televisa, pero poco se llegaron a imaginar sus protagonistas la enorme popularidad que cosecharían a nivel mundial. Presentada bajo el título de Rebelde, millones de espectadores fueron testigos de las andaduras de los alumnos del Elite Way School.

Una trama adolescente que conquistó a todos al combinar romance, con música y humor. Una historia basada en Rebelde Way, ficción argentina, que se convirtió en el claro ejemplo de como el alumno llegó a superar al maestro. Ahora, y casi 20 años después, llega a España de la mano de un gigante del streaming.

«Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde, cuando te quiero hasta rabiar. Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde, cuando me juego hasta la piel», fueron los versos que marcaron a toda una generación. Una canción única y especial que hicieron de Rebelde y la formación de RBD uno de los mayores fenómenos de la década.

Así pues, y cumpliendo los deseos de los fans, la plataforma de Prime Video ha sorprendido a sus suscriptores con un pequeño regalo navideño. La serie mexicana se encuentra al completo para disfrute exclusivo de sus usuarios, convirtiéndose en la primera y única plataforma que dispone de dicho contenido en España. Los 440 capítulos están de forma íntegra en el catálogo, un lanzamiento que ha revolucionado por completo las redes sociales.

Actualmente, RBD se encuentra recorriendo toda Latinoamérica y Estados Unidos de la mano de su Soy Rebelde Tour. Una gira de reencuentro y despedida con la que están arrasando en ventas. Por ello, no es de extrañar que este estreno de la plataforma haya sido recibido con los brazos abiertos por parte de los fans españoles.