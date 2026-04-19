Por qué la gestión emocional será clave en el futuro del empleo frente a la IA

En el mercado laboral y en la vida cotidiana, todo parece cada vez más gobernado por los algoritmos y la automatización. La era de la Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para quedarse y cambiar para siempre nuestras vidas.

No obstante, el valor de las emociones en el futuro del trabajo será cada vez más determinante frente al auge imparable de las tecnologías de vanguardia. Saber gestionar esas emociones se tornará en uno de los activos más valiosos que marcará el progreso de los profesionales del mañana.

Así lo aseguran diversos informes recientes, que marcan un rumbo claro en el horizonte: mientras la tecnología resuelve el «qué», sólo los humanos serán capaces de gestionar el «cómo» y el «porqué» en las empresas.

Según el informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 50% de los empleadores ya considera que la empatía y la escucha activa son competencias críticas claves para la supervivencia laboral. Ese trabajo destaca que, si bien la IA puede analizar datos con enorme precisión, es incapaz de «construir confianza o navegar por dinámicas interpersonales complejas».

El factor humano frente a la productividad automatizada

Muchos ya hablan de un «estallido de la productividad automatizada», fenómeno que se consolida día a día en el ámbito laboral, con la irrupción imparable de avances tecnológicos cada vez más sorprendentes, de la mano de la IA generativa y otros.

El mundo laboral se enfrenta, sin embargo, a una gran paradoja: cuanto más avance la tecnología, más crítico y estratégico resultará el factor humano. En ese contexto, la gestión emocional en el trabajo ya no debe interpretarse como un simple concepto «blando» o de manual de autoayuda: será el nuevo muro de contención ante el avance vertiginoso de las máquinas.

Precisamente, el Informe Tendencias de Talento de LinkedIn 2025 ya advertía un cambio significativo: la comunicación persuasiva, la empatía y el pensamiento estratégico se han consolidado como las habilidades más demandadas en las empresas españolas, incluso por encima de la programación u otras hard skills.

Por ello, diversas investigaciones y expertos en RRHH de grandes empresas coinciden en que lo humano seguirá siendo insustituible frente a la automatización. Entonces, para progresar en una carrera profesional o enfocar un rumbo laboral en una dirección con perspectivas de crecimiento, cabe plantearse determinadas preguntas: ¿Qué nos hará verdaderamente irremplazables como profesionales? ¿Dónde estarán las mejores oportunidades?

No se trata de intentar superar a la IA, interpretándola erróneamente como un temido rival o un factor de peso inmenso que pueda triturar nuestras perspectivas de sueños y ambiciones de progreso. La clave radica en comprender que nuestro valor diferencial ya no solo se sostendrá en habilidades técnicas, sino en cuestiones profundamente humanas: la gestión de las emociones, la toma de decisiones en entornos laborales imprevisibles o la capacidad de interpretar el contexto más allá de los datos pueden catapultarnos hacia las metas más altas que nos propongamos.

En contraposición, si no somos capaces de asimilar que liderar, conectar, acompañar y adaptarse no puede ser replicado por algoritmos ni ChatGPT, el riesgo de estancarnos o quedarnos fuera de juego es evidente.

Humanizar el trabajo para combatir la fatiga por aceleración

La urgencia por humanizar el trabajo no solo responde a la productividad, sino a una crisis silenciosa de bienestar. El último informe de InfoJobs sobre Salud Mental en el Trabajo, publicado en 2025 arroja datos preocupantes: 2 de cada 5 trabajadores españoles han sufrido síntomas relacionados con problemas de salud mental en el último año.

La sobrecarga laboral, citada por el 64% de los afectados en ese trabajo, se ha visto agravada paradójicamente por la inmediatez que exige la IA. Aunque la preocupación por ser reemplazado por un robot ha bajado para los españoles (solo un 24% lo ve como una amenaza directa, frente al 37% de hace dos años), ha surgido un nuevo tipo de estrés: la fatiga por aceleración.

Esta tendencia muestra un nuevo escenario: cada vez más empresas comienzan a implementar herramientas de IA no solo para facturar más, sino para monitorizar el estado anímico de sus empleados. Plataformas como Moodbeam o asistentes de bienestar integrados en el flujo de trabajo intentan detectar picos de estrés, pero la conclusión es evidente: la herramienta detecta, pero solo un líder humano puede sanar.

El informe Las Tendencias de Recursos Humanos 2026 elaborado por la consultora Randstad agrega otro punto clave: subraya que el rol del directivo ha mutado. Ya no es un supervisor de tareas –la IA puede hacer esta función–, sino un gestor de energía y emociones. El informe destaca tres pilares indispensables este año:

Reskilling Emocional : formación masiva en gestión de conflictos y resiliencia.

: formación masiva en gestión de conflictos y resiliencia. Liderazgo Digital Humanizado : capacidad para mantener la cohesión en equipos híbridos donde la pantalla suele enfriar las relaciones.

: capacidad para mantener la cohesión en equipos híbridos donde la pantalla suele enfriar las relaciones. Ética de la Inteligencia: decidir cuándo no usar la IA para preservar la dignidad y el bienestar del equipo.

Por ello, la pregunta surge inevitable: ¿estamos preparados para darle a las emociones el valor que merecen y, en consecuencia, ser más ‘humanos’ ante la explosión de la toda poderosa IA? Todo parece indicar que no tenemos otra opción. El informe Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025 de PwC apunta a esa dirección, al concluir que la confianza será la moneda del futuro en los trabajos. Sin confianza, los empleados no adoptan la tecnología; y la confianza, por definición, es un contrato emocional entre humanos. En la era de los algoritmos, ser vulnerable, ser empático y saber adaptarse emocionalmente a entornos complejos se han convertido en algunas de las ventajas competitivas más importantes del mercado laboral español.

Un foro de expertos analizará el valor de las emociones en el futuro del trabajo

En este contexto, también conviene analizar en qué ámbitos se perfilarán las mejores oportunidades, y cuáles son esas habilidades que van más allá de los conocimientos técnicos. Un foro organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), titulado ¿Superar a la IA? El valor de las emociones en el futuro del trabajo, precisamente abordará todos estos puntos.

Reconocidos expertos internacionales en Digital Business, startups y Recursos Humanos debatirán sobre las habilidades que la IA no podrá alcanzar y sobre el valor diferencial de las personas frente a los algoritmos, entre otros puntos. El espacio partirá de una premisa clara, donde lo humano sigue siendo insustituible frente a la automatización: ¿Qué nos hace verdaderamente irremplazables como profesionales? Si quieres seguir el foro, que se celebrará vía streaming, el próximo 21 de abril, puedes inscribirte de manera gratuita accediendo aquí.

El encuentro forma parte del programa de actividades de la 23ª Feria Virtual de Empleo de UNIR, que se celebrará entre el 21 al 26 de este mes. Esta iniciativa es un evento consolidado desde hace más una década, que fomenta la empleabilidad de sus estudiantes, egresados y demás personas que quieran insertarse o crecer en el ámbito laboral.

La Feria conectará a los asistentes con cientos de empresas relevantes internacionales. Se desarrollará en formato online y permitirá a los interesados explorar pabellones virtuales, visitar estands de empresas e inscribirse en ofertas de empleo activas. Habitualmente, participan alrededor de 200 empresas de distintos sectores y países (principalmente España, Colombia, Ecuador, México y Perú, entre otros países) que suelen publicar una media más de 1.000 vacantes. Su inscripción es libre y gratuita: puedes hacerlo ingresando al Portal de Empleo de UNIR.

Para Lorena Fraile, jefa del equipo de Empleo-COIE del Área de Empleo y UNIRalumni de UNIR, esta nueva edición de la Feria resultará clave para los participantes porque «el compromiso empresarial ha aumentado en cada edición, reflejándose en un mayor número de entrevistas, procesos de selección y contrataciones, lo que refuerza el impacto real de esta iniciativa en la inserción laboral».

Fraile destaca además que el encuentro pone el foco en el autoconocimiento como clave para la empleabilidad: «En un contexto marcado por la inteligencia artificial, las habilidades humanas y la gestión emocional son el verdadero factor diferencial. Por eso, nuestra feria da la oportunidad a nuestros alumnos y alumni de realizar test de personalidad que les ayuda a conocerse mejor y orientar así su desarrollo profesional».