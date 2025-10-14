Vox exige la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares por su falta de soluciones a la inmigración

La comparecencia en Madrid del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, para dar explicaciones sobre la ruta argelina que ya ha llevado a las costas de Baleares más de 6.000 inmigrantes ilegales este año, ha sido del todo insuficiente para PP y Vox, que son las formaciones que habían solicitado esta comparecencia. Vox ha acabado pidiendo la dimisión del delegado.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha acusado este martes al PP y a Vox en la Comisión Mixta sobre la Insularidad (Congreso y Senado) de crear «el problema de la migración» e introducirlo en la «mentalidad colectiva» para así «ganar votos» y tapar sus «dificultades y mala gestión».

Durante su comparecencia en el Senado, Rodríguez ha respondido a las críticas de los diputados baleares Jose Vicente Marí (PP) y Jorge Campos (Vox), solicitantes de esta comparecencia, sobre la gestión migratoria en el archipiélago, asegurando que el problema migratorio es el «número dos» entre la ciudadanía por intención de la derecha y para su conveniencia.

«Ustedes utilizan la migración para ganar votos y como una manta que tape toda su dificultad y su escasa gestión», ha reprochado el político socialista, que ha acusado al PP y a Vox de utilizar el argumento de la migración para así no debatir sobre territorio, de política turística o masificación.

Esta comparecencia responde a una petición del PP a la Delegación del Gobierno en Baleares para que informe sobre la «gestión de la crisis migratoria» que afecta al archipiélago.

«Delegado del Sanchismo»

Por su parte, el diputado del PP ha pedido al delegado que informe sobre el estado y funcionamiento de los servicios administrativos prestados por la Administración general del Estado, la dotación efectiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil y la situación y planificación de las infraestructuras cuya competencia corresponde al Gobierno.

El ‘popular’ ha acusado al delegado de no haber dado «ninguna explicación» durante su comparecencia y de haberse limitado a hacer «propaganda del sanchismo». «Usted es delegado del Gobierno, no delegado del sanchismo», ha recalcado.

A su vez, Vox ha reclamado al delegado que dé cuenta de la gestión en relación con la llegada de migrantes a las costas y las «consecuencias derivadas de su presencia» en el archipiélago.

En su intervención en la comisión, Campos ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser responsable de las muertes de migrantes en el mar a causa del «efecto llamada» de las políticas migratorias del Ejecutivo y ha exigido al delegado del Gobierno a dimitir «en cuanto salga por la puerta» del Senado por su gestión.