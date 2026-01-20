Recetas de postres

Bizcocho de manzana en Thermomix: esponjoso y casero

Postres con manzana
Bizcocho de manzana en Thermomix.
Francisco María
Prepara un bizcocho de manzana en Thermomix esponjoso, jugoso y perfecto para desayunos y meriendas caseras.

El bizcocho de manzana en Thermomix es de esos clásicos que nunca pasan de moda. Huele a casa, a merienda tranquila y a horno encendido un domingo por la tarde. Es fácil, queda súper esponjoso y tiene ese punto jugoso que le da la manzana y que hace que no se quede seco ni al día siguiente (si es que dura).

Lo mejor es que no tiene ningún misterio: la Thermomix hace casi todo el trabajo y tú solo tienes que seguir los pasos. Es perfecto para desayunar, para acompañar un café o para sacarlo cuando tienes visita y quieres quedar bien sin liarte demasiado.

Ingredientes

Para un molde mediano vas a necesitar:

  • 3 manzanas (mejor tipo golden o reineta)
  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 100 ml de aceite de girasol o de oliva suave
  • 200 g de harina de trigo
  • 1 sobre de levadura química
  • 1 cucharadita de canela (opcional, pero muy recomendable)
  • 1 pizca de sal
  • Mantequilla y harina para el molde

    • Cómo hacer bizcocho de manzana en Thermomix paso a paso

    1. Manzanas listas
      Pela dos manzanas, quítales el corazón y córtalas en trozos. La tercera resérvala para decorar, cortándola en láminas finitas.Postres con manzana
    2. Base del bizcocho
      Pon en el vaso de la Thermomix las manzanas troceadas, los huevos y el azúcar. Programa 30 segundos a velocidad 5. Tiene que quedar una mezcla bien triturada y sin grumos.
    3. Añade el aceite
      Incorpora el aceite y mezcla 10 segundos a velocidad 4 para que se integre bien.
    4. Ingredientes secos
      Añade la harina, la levadura, la pizca de sal y la canela si decides usarla. Mezcla 20 segundos a velocidad 4. Si ves algo sin mezclar, dale un último repaso con la espátula.
    5. Al horno
      Vierte la masa en un molde previamente engrasado y enharinado. Coloca por encima las láminas de manzana y, si te gusta, espolvorea un poco de azúcar para que se dore bonito. Hornea a 180 ºC durante unos 40–45 minutos.
    6. Deja reposar
      Saca el bizcocho del horno y deja que se temple antes de desmoldar. Este paso es importante para que no se rompa.

    Trucos rápidos para que quede de diez

    1. Usa manzanas jugosas para que el bizcocho quede más tierno.
    2. No abras el horno antes de tiempo o se puede bajar.
    3. Si ves que se dora demasiado por arriba, cúbrelo con papel de aluminio al final.

    Más ideas de bizcochos para ir variando

    Si te gusta hacer bizcochos en casa, hay un montón de opciones para no aburrirte. El bizcocho de avena es ideal si buscas algo más contundente, mientras que el bizcocho de nata casero es puro vicio por lo jugoso que queda.

    Para opciones más ligeras, el bizcocho de avena y yogur es perfecto para el desayuno, igual que el bizcocho de claras de huevo, ideal para aprovechar claras que te sobren. Y si no puedes o no quieres usar ciertos ingredientes, siempre tienes el bizcocho rápido sin huevo ni leche, fácil y muy apañado.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 15 minutos
    Tiempo de horneado: 45 minutos
    Porciones: 8 raciones

    Información nutricional (aprox. total):
    Calorías totales del bizcocho completo: 2.200 kcal
    (aprox. 275 kcal por porción)

    Tipo de cocina: Repostería tradicional
    Tipo de comida: Postre / desayuno / merienda

