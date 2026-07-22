Queque de yogur: receta fácil, esponjosa y perfecta para el desayuno

Pocos bizcochos evocan recuerdos tan claros de la infancia como el clásico queque de yogur. Su popularidad no es casualidad; responde a una fórmula casi perfecta donde el propio envase del yogur actúa como medida universal, eliminando la necesidad de complicadas básculas de cocina. Esa simplicidad inicial, lejos de restar mérito, esconde una química culinaria fascinante. La acidez natural del yogur actúa de manera excelente sobre la levadura química, generando una textura tierna, húmeda y con una miga tan esponjosa que parece una nube.

Aprender a elaborarlo en casa no requiere grandes dotes de pastelería, sino un poco de mimo en los tiempos de batido y el respeto por las proporciones.

Ingredientes

1 vaso de yogur natural (utilizaremos el envase limpio como unidad de medida).

3 vasos de harina de trigo común.

2 vasos de azúcar blanco.

1 vaso de aceite de girasol (o aceite de oliva suave).

3 huevos camperos de tamaño grande.

1 sobre (16 gramos) de levadura química en polvo.

Ralladura de un limón fresco.

Una cucharadita de extracto de vainilla y una pizca de sal.

Cómo hacer queque de yogur paso a paso

Empieza calentando el horno a 180 grados Celsius, con resistencia superior e inferior para alcanzar la temperatura perfecta. A la vez que calientas el horno, prepara un molde redondo para bundt cake, o rectangular también, y engrasa este con manteca, espolvoreándole una ligera capa de harina para asegurar que la pieza no se rompa durante su proceso de horneado. Vacía el yogur en un bol amplio y limpio. A partir de este momento, lava y seca bien el vasito de plástico para utilizarlo como medidor del resto de los ingredientes líquidos y secos. Rompe los huevos dentro del bol junto con el azúcar y añade la pizca de sal. Bate con energía usando unas varillas manuales o eléctricas durante un par de minutos hasta que notes que la mezcla se aclara y adquiere una textura espumosa. Vierte el aceite de girasol en hilo fino mientras sigues batiendo suavemente, seguido del yogur, la ralladura de limón y el extracto de vainilla. Incorpora la harina tamizada junto con la levadura química, integrándola con movimientos envolventes mediante una espátula de silicona para no eliminar el aire atrapado en la mezcla inicial. Vierte la masa en el molde preparado con cuidado. Introduce en el horno a media altura y deja que se cocine sin abrir la puerta durante los primeros treinta minutos. Sabrás que está listo cuando al pinchar el centro con un palillo de madera, este salga totalmente limpio. Retira del horno y deja reposar la pieza dentro del molde unos diez minutos antes de volcarla sobre una rejilla metálica para que termine de enfriarse por completo.

Si te apasiona aprovechar este ingrediente lácteo en otras preparaciones saludables de la semana, puedes empezar el día combinando una nutritiva avena con yogurt griego, experimentar preparando un refrescante yogurt bebible casero para llevar a cualquier parte, o resolver intolerancias aprendiendo como hacer yogur sin lactosa directamente en tu propia cocina.

Trucos para que salga perfecto

Atemperar los elementos: Utiliza los huevos y el yogur a temperatura ambiente. Si están muy fríos al sacarlos de la nevera, la grasa del aceite puede cristalizarse y dificultar un buen emulsionado de la masa.

No sobretrabajes la harina: Al incorporar los ingredientes secos, mezcla lo justo hasta que desaparezcan los grumos blancos. Batir en exceso desarrolla el gluten de la harina, transformando un bizcocho esponjoso en uno pesado y compacto.

El toque cítrico: Ralla solo la parte amarilla de la piel del limón; la parte blanca aportará un amargor innecesario que arruinará el perfil aromático final del queque.

Variantes de la receta

Es muy sencillo transformar el bizcocho dividiendo la masa final en dos partes y añadiendo a una de ellas un par de cucharadas de cacao puro en polvo, logrando así un efecto marmolado precioso al cortar las rodajas. Quienes prefieren texturas más rústicas sustituyen medio vaso de harina blanca por harina de almendra o integran arándanos frescos justo antes de hornear.

Información nutricional

Por cada ración estimada de 100 gramos de queque de yogur:

Calorías: 295 kcal

Proteínas: 6 g

Grasas totales: 12 g (de las cuales saturadas: 3 g)

Hidratos de carbono: 40 g

Ficha técnica y suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 40-45 minutos.

Porciones: 8 raciones.

Información nutricional estimada: 295 kcal por ración.

Tipo de cocina: Repostería tradicional casera.

Tipo de comida: Desayuno o merienda.