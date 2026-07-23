Bizcocho con harina de garbanzo: receta saludable, sin gluten y muy esponjosa

Hornear en casa utilizando harinas alternativas se ha convertido en una costumbre fantástica para descubrir texturas nuevas y cuidar la alimentación sin renunciar al dulce. Si pensabas que las legumbres quedaban limitadas exclusivamente a los potajes de invierno, este pastel te va a cambiar los esquemas por completo.

Al prescindir del trigo, conseguimos una miga densa pero sorprendentemente jugosa que funciona a las mil maravillas para acompañar el café de la tarde.

Ingredientes

200 gramos de harina de garbanzos

3 huevos camperos de tamaño mediano

150 gramos de azúcar de caña o su equivalente en edulcorante

100 mililitros de aceite de girasol o de coco suave

Un vaso de leche vegetal o de vaca

Un sobre de levadura química en polvo

Una pizca de sal fina

Ralladura de un limón entero para perfumar la masa.

Cómo hacer bizcocho con harina de garbanzo paso a paso

Batir los huevos junto con el azúcar en un bol hondo con la ayuda de unas varillas eléctricas hasta que la mezcla multiplique su volumen y adquiera un tono blanquecino. Vierte el aceite de forma lenta en forma de hilo sin dejar de batir, incorporando después la leche y la ralladura de limón. Tamiza la harina de garbanzos junto con la levadura y la pizca de sal para evitar grumos molestos. Añade los ingredientes secos al bol poco a poco, removiendo con movimientos envolventes de abajo hacia arriba para no perder el aire conseguido en el primer paso. Engrasa un molde rectangular con un poco de mantequilla, vierte la masa con cuidado y hornéalo a ciento ochenta grados durante unos treinta y cinco o cuarenta minutos hasta que al pinchar con un palillo este salga completamente limpio.

Trucos para que salga perfecto

La harina de garbanzos tiene un sabor particular que puede resultar intenso si no se integra bien; para disimular su toque rústico inicial, deja reposar la masa en el molde diez minutos antes de meterla al horno, permitiendo que la harina se hidrate por completo con los líquidos.

Si te sobra este ingrediente en la bolsa y quieres aprovecharlo en preparaciones saladas, puedes echar mano de una estupenda Merluza rebozada con harina de garbanzo que queda crujiente y deliciosa. Otra opción excelente sin gluten es arriesgarse con masas exprés probando una curiosa Pizza de harina de garbanzos en sartén.

Variantes de la receta

Este bizcocho admite mil adaptaciones según lo que tengas por la despensa. Si te encantan los sabores dulces y afrutados de la repostería casera, puedes inspirarte en combinaciones clásicas como la del Bizcocho de plátano y harina de almendras, aportando trocitos de chocolate negro o frutos secos troceados a la masa antes del horneado. Un toque de canela en polvo o una cucharadita de esencia de vainilla natural también le sientan de maravilla.

Con qué acompañar bizcocho con harina de garbanzo

Al tratarse de un pastel con un perfil nutricional más saciante que el trigo convencional, una porción bien cortada pide a gritos un buen café con leche, una infusión aromática o un vaso de bebida vegetal fría. Resulta perfecto para los desayunos sosegados del fin de semana o para calmar el gusanillo a media tarde sin caer en ultra procesados pesados.

Cómo conservar bizcocho con harina de garbanzo

Guarda las porciones que sobren dentro de un recipiente hermético o bien envueltas en papel film transparente para evitar que la miga se reseque con el aire de la cocina. Se conserva en perfecto estado durante tres o cuatro días a temperatura ambiente, manteniendo toda su jugosidad intacta desde el primer corte hasta el último.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 8 personas

Información nutricional: 280 kcal totales por ración

Tipo de cocina: Repostería saludable y sin gluten

Tipo de comida: Desayuno o merienda