Quiche de puerros y gambas: receta fácil, cremosa y perfecta para cualquier ocasión

Unir la dulzura suave del puerro pochado con la intensidad marina de unas buenas gambas frescas es un acierto rotundo en cualquier mesa que se precie. Esta tarta salada, versión similar a clásicos tan reconfortantes como la tradicional Quiche de puerros y queso, demuestra que no hace falta complicarse la vida en la cocina para triunfar ante los invitados. Consigue un equilibrio perfecto entre una textura melosa por dentro y una base crujiente que aguanta firme al corte, convirtiendo una cena corriente en una pequeña celebración gastronómica.

Ingredientes

Para meterse en faena vas a necesitar estos ingredientes:

Una lámina de masa quebrada refrigerada

3 puerros medianos aprovechando sobre todo la parte blanca

200 gramos de colas de gamba peladas frescas o descongeladas

3 huevos camperos de buen tamaño

200 mililitros de nata líquida para cocinar

Un poco de queso emmental rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal fina, pimienta negra recién molida y una pizca generosa de nuez moscada.

Cómo hacer quiche de puerros y gambas paso a paso

Extiende la masa quebrada sobre un molde circular bajito, pincha toda la superficie con las púas de un tenedor y hornéala así durante diez minutos a ciento ochenta grados con unos garbanzos secos encima para que la base no suba de manera irregular. Mientras tanto, limpia bien los puerros, córtalos en juliana fina y póchalos a fuego lento en una sartén amplia con un chorro de aceite hasta que queden completamente transparentes y fundentes. Añade las gambas troceadas a la sartén en el último minuto justo para que cojan temperatura sin pasarse de cocción. Bate los huevos en un cuenco hondo junto con la nata líquida, salpimienta y ralla la nuez moscada. Mezcla el sofrito de puerros y marisco con este líquido batido. Vierte el conjunto dentro de la masa precocinada, espolvorea el queso rallado por encima y hornea a 180 grados durante unos veinticinco o treinta minutos hasta que la superficie luzca un tono dorado precioso.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que la tarta no quede acuosa reside en pochar los puerros con paciencia, dejando que evaporen toda su agua de vegetación antes de unirlos con los huevos.

Si te sobra relleno o te apetece reciclar la combinación en otro formato de picoteo, puedes probar unas deliciosas Croquetas de gambas y puerros que desaparecen de la bandeja en cuestión de segundos.

Respecto al marisco, si usas gambas congeladas sécalas muy bien con papel de cocina antes de saltearlas para evitar que suelten líquido inesperado en la sartén.

Variantes de la receta

La versatilidad de esta tarta admite variaciones según lo que dicte la temporada o los restos de la nevera. Si prefieres explorar notas terrosas que casan de maravilla con la verdura, tienes una opción magnífica en la Quiche de setas y puerros, que aporta un toque rústico extraordinario. También puedes sustituir la mitad de la nata por queso crema para ganar densidad en la textura interior.

Con qué acompañar quiche de puerros y gambas

Al tratarse de una elaboración rica en grasas lácteas y marisco, la mejor idea es equilibrar el plato con un acompañamiento fresco y ácido. Una buena ensalada de brotes tiernos o espinacas baby aliñada con una vinagreta ligera de limón limpia el paladar de maravilla entre bocado y bocado, aligerando el conjunto de la comida sin restar protagonismo al plato principal.

Cómo conservar quiche de puerros y gambas

Si te sobran porciones, guárdalas en un recipiente hermético dentro de la nevera, donde aguantarán en perfecto estado hasta tres días. Para recuperar la textura crujiente de la base al día siguiente, calienta la porción unos minutos en el horno tradicional templado en lugar de usar el microondas, ya que este último ablanda la masa y arruina el contraste original.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 410 kcal totales por ración

Tipo de cocina: Casera mediterránea

Tipo de comida: Comida o cena principal