Tarta Romántica de Mercadona: precio, ingredientes, calorías y opinión

Llega San Valentín o una fecha señalada en el calendario y las estanterías de los supermercados se llenan de propuestas diseñadas para conquistar el estómago sin pasar horas en la cocina. Entre los pasillos de frío de la cadena valenciana, este dulce en forma de corazón suele acaparar todas las miradas gracias a su estética golosa y accesible. No hace falta recorrer pastelerías exclusivas ni gastar una fortuna para tener un detalle dulce en casa, aunque conviene analizar qué nos llevamos exactamente a la boca antes de caer rendidos ante su vistosa cobertura roja.

Ingredientes

La composición de este postre industrial gira en torno a elementos habituales en la repostería comercial de grandes superficies. En su etiqueta figuran capas de bizcocho esponjoso, jarabe de glucosa y fructosa para mantener la humedad, grasa vegetal de palma y nabina, azúcar glas, clara de huevo pasteurizada, almidón modificado, emulgentes y colorantes encargados de otorgarle ese característico tono rojo tan llamativo.

Cómo hacer Tarta Romántica de Mercadona paso a paso

El producto se vende ya preparado directamente en la sección de frío de la tienda o en el apartado especial para refrigerados y descongelados. La preparación a domicilio del artículo se realiza sin ninguna labor gastronómica. Lo más relevante que deberías hacer es sacarlo del envase de protecciones de cartón y dejarlo reposar en el refrigerador durante aproximadamente dos o tres horas para dejar de tener la temperatura fría de congelado y obtener la textura húmeda inicial.

Una vez atemperada, se corta con un cuchillo bien afilado para evitar que la capa superior se desmorone y se sirve directamente en los platos.

Trucos para que salga perfecto

Aunque el pastel venga listo para consumir, un par de pequeños detalles pueden elevar la experiencia si tienes invitados en casa. Sácala de la nevera justo quince minutos antes de cortarla para que la crema interior gane untuosidad y se funda mejor en el paladar.

Si te apasiona el universo de los dulces comerciales de la cadena, puedes ojear otras opciones habituales en la sección de pastelería analizando las diferentes Tartas mercadona que arrasan en ventas durante todo el año. Respecto al corte, limpia la hoja del cuchillo con agua caliente y un paño entre porción y porción para que los bordes queden impecables y profesionales.

Variantes de la receta

Al venir ya fabricada de serie, esta tarta no permite modificar sus ingredientes base, pero sí puedes personalizar el plato de presentación a tu gusto. Rodear la porción con unos frutos rojos frescos —como frambuesas o arándanos— aporta un punto ácido que contrarresta de maravilla el dulzor empalagoso de la cobertura.

Si prefieres experimentar en la cocina con otras preparaciones que lleven nombres similares pero saladas, nada tiene que ver este postre con el clásico picoteo de una buena Salsa tártara mercadona o un suculento Steak tartar mercadona, mundos completamente opuestos dentro de la gastronomía.

Con qué acompañar Tarta Romántica de Mercadona

Un dulce tan contundente y azucarado pide a gritos una bebida caliente que limpie el paladar y equilibre el conjunto. Un buen café espresso sin azúcar, una infusión ligera de rooibos o un té verde humeante actúan como el contrapunto perfecto para bajar la densidad de las cremas dulces sin eclipsar el momento del postre.

Cómo conservar Tarta Romántica de Mercadona

Conserva la tarta siempre dentro de su caja original o bien tapada con un domo de plástico en la parte más fría de la nevera para evitar que absorba olores de otros alimentos. Aguanta en buenas condiciones durante un par de días tras su descongelación, aunque pierde textura rápidamente si se deja resecar al aire libre en la cocina.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 5 minutos (solo descongelación)

Porciones: 4 a 6 raciones

Información nutricional: 380 kcal por cada 100 gramos (aproximadamente 450 kcal totales por porción estándar)

Tipo de cocina: Repostería industrial de supermercado

Tipo de comida: Postre o merienda ocasional