Recetas de tarta de queso: las mejores versiones para hacer en casa
Descubre las mejores recetas de tartas de queso: tradicionales, sin horno, La Viña, Philadelphia, mascarpone y muchas más. Fáciles, cremosas y deliciosas.
Tarta de queso de coco
Tarta de queso con lima
Tarta de queso con plátano
Hay pocos postres capaces de generar tanto consenso como una buena tarta de queso. Funciona igual de bien como broche para una comida especial que para acompañar un café cualquier tarde. Parte de su éxito está en que no existe una única receta: hay versiones horneadas con interior cremoso, otras que se preparan sin encender el horno, opciones más ligeras y combinaciones con distintos quesos o frutas. Esa variedad hace que siempre haya una cheesecake adaptada a cada ocasión.
Las mejores recetas de tartas de queso
Receta tradicional de tarta de queso
La receta de siempre nunca falla.
Tarta de queso sin horno
Cuando hace calor o simplemente no apetece utilizar el horno, esta opción resulta perfecta.
Tarta de queso La Viña
Su fama está más que justificada. El exterior ligeramente caramelizado y el centro casi fundente la convierten en una de las tartas de queso más deseadas.
Tarta de queso Philadelphia
Una receta que no falla.
Tarta de queso Philadelphia con leche condensada
La leche condensada añade dulzor y una textura todavía más sedosa.
Tarta de queso con mascarpone
El mascarpone da un toque muy especial.
Tarta de queso Philadelphia y mascarpone
Mezclar ambos quesos permite conseguir un equilibrio con muchos matices..
Tarta de queso con queso batido
El queso batido aporta menos grasas.
Tarta de queso de 3 ingredientes
A veces las recetas más sencillas sorprenden, solo con tres ingredientes.
Tarta de queso con hojaldre
El hojaldre siempre es especial.
Tarta de queso de coco
El coco le da un aroma muy característico y un toque tropical que combina sorprendentemente bien con el queso crema.
Tarta de queso con lima
La acidez de la lima equilibra el dulzor y deja una sensación muy fresca. Es una buena elección durante los meses más cálidos.
Tarta de queso con plátano
El plátano madura durante el horneado y aporta una dulzura natural que hace innecesario añadir demasiado azúcar.
Tarta de queso con cerezas
Las cerezas frescas o en compota aportan color, un punto ácido y un contraste muy agradable con la suavidad del relleno.
Cómo elegir el mejor queso para una tarta de queso
Queso crema
Es el gran protagonista de la mayoría de recetas porque ofrece estabilidad, sabor suave y una textura muy fácil de trabajar.
Mascarpone
Su riqueza hace que las tartas resulten especialmente cremosas. Conviene combinarlo con otros quesos para que el conjunto no resulte pesado.
Queso batido
Es perfecto cuando se busca una versión más ligera. El resultado sigue siendo muy agradable, aunque algo menos untuoso.
Mezcla de quesos
Combinar queso crema con mascarpone o incluso con algún queso curado aporta matices interesantes y un sabor mucho más profundo.
Trucos para conseguir una tarta de queso perfecta
La paciencia suele marcar la diferencia. Los ingredientes deben estar a temperatura ambiente, el horno no conviene ponerlo demasiado fuerte y la tarta debe salir cuando el centro todavía tiemble ligeramente. Después solo queda dejar que enfríe poco a poco y reservarla varias horas en la nevera antes de servir.
Preguntas frecuentes sobre las tartas de queso
¿Cuál es la mejor tarta de queso para principiantes?
Las versiones con queso Philadelphia o la receta de tres ingredientes son las más sencillas y ofrecen resultados muy fiables.
¿Qué queso es mejor para hacer una cheesecake?
El queso crema sigue siendo la opción más versátil, aunque el mascarpone aporta un extra de suavidad que muchos buscan.
¿Se puede congelar una tarta de queso?
Sí. Lo más recomendable es hacerlo cuando esté completamente fría y bien envuelta para conservar toda su textura.
¿Por qué se agrieta la tarta de queso?
Suele deberse a un exceso de temperatura o a un enfriamiento demasiado rápido. Un horneado suave y un reposo tranquilo ayudan a evitar esas grietas.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 20 minutos.
Tiempo de cocción: 40-60 minutos.
Porciones: 8 personas.
Información nutricional: aproximadamente 340 kcal por ración.
Tipo de cocina: Internacional.
Tipo de comida: Postre.