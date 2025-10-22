Tarta de queso La Viña al estilo Arguiñano: receta cremosa y fácil paso a paso

La tarta de queso La Viña nació en un pequeño restaurante donostiarra y se ha convertido en una de las recetas más famosas del País Vasco. Su textura suave, su sabor equilibrado y ese dorado inconfundible la han hecho popular en medio mundo. En esta versión, inspirada en el estilo cercano y casero de Karlos Arguiñano, te explicamos cómo prepararla paso a paso de forma sencilla, con ingredientes que todos tenemos a mano y un resultado espectacular.

Ingredientes

Para unas 8 o 10 raciones, prepara lo siguiente:

1 kilo de queso crema (tipo Philadelphia o similar)

400 gramos de nata para montar (mínimo 35% de grasa)

350 gramos de azúcar

5 huevos grandes

30 gramos de harina de trigo (puedes sustituirla por maicena)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Mantequilla para engrasar el molde

Papel de horno

Modo de preparación

Prepara el molde y el horno

Enciende el horno y caliéntalo a 210 grados. Forra un molde redondo de unos 24 centímetros con papel de horno. Deja que sobresalga un poco por los bordes, así podrás desmoldar la tarta fácilmente. Unta el papel con mantequilla para que no se pegue. Bate el queso crema

Coloca el queso en un bol grande y bátelo hasta que quede cremoso y sin grumos. Este paso es importante para que la tarta tenga esa textura suave que la distingue. Añade el azúcar

Incorpora el azúcar poco a poco, sin dejar de batir. La mezcla debe quedar brillante y homogénea. Integra los huevos

Agrega los huevos uno a uno. Después de cada adición, mezcla ligeramente hasta que se integren. No batas en exceso, ya que esto podría introducir demasiado aire y afectar la consistencia final. Incorpora la nata y la harina

Añade la nata líquida y la harina tamizada. Mezcla con movimientos suaves hasta obtener una masa uniforme. Si quieres un toque más aromático, pon una cucharadita de vainilla. Hornea la tarta

Vierte la mezcla en el molde y hornea durante unos 40 o 45 minutos. La superficie debe quedar dorada y puede agrietarse un poco; eso es buena señal. Comprueba que los bordes estén firmes y el centro ligeramente tembloroso: es lo que hará que quede cremosa al enfriar. Deja reposar y enfría

Cuando acabe el tiempo de horneado, apaga el horno y deja la puerta entreabierta durante unos diez minutos. Después, saca la tarta y deja que se enfríe del todo a temperatura ambiente. Refrigera antes de servir

Guarda la tarta en la nevera al menos cuatro horas, aunque si puedes dejarla toda la noche, mejor. Al día siguiente tendrá la textura perfecta: firme por fuera y fundente por dentro. Sirve y disfruta

Desmolda con cuidado y colócala en una fuente. Puedes servirla tal cual o acompañarla con frutos rojos, una cucharada de mermelada o un poco de nata montada.

Perfecta para reuniones familiares o comidas especiales, esta tarta demuestra que la cocina casera puede ser espectacular sin perder su esencia. Arguiñano siempre dice que cocinar es disfrutar, y esta receta lo confirma: simple, auténtica y deliciosa.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos + 45 minutos de horneado + 4 horas de reposo

Porciones: 8-10

Información nutricional: Aproximadamente 420 calorías por porción

Tipo de cocina: Vasca

Tipo de comida: Postre