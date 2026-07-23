Quiche de pollo y champiñones: receta casera fácil y muy sabrosa

Pocas combinaciones resultan tan reconfortantes en la cocina como el pollo tierno combinado con unos buenos champiñones de temporada. Si trasladas esa pareja de ingredientes clásica de platos como una reconfortante Pechuga de pollo con champiñones al formato de una tarta salada, el resultado se convierte directamente en un triunfo absoluto para cualquier comida familiar. Preparar esta quiche no requiere maestrías reposteras ni ingredientes imposibles, solo un poco de mimo frente a los fogones para conseguir una textura interior suave y cremosa que contraste con una base bien crujiente.

Ingredientes

Para amasar el éxito de esta receta vas a necesitar estos ingredientes:

Una lámina de masa quebrada refrigerada

300 gramos de pechuga de pollo cortada en daditos menudos

250 gramos de champiñones frescos laminados

Una cebolla mediana

3 huevos camperos

200 mililitros de nata líquida espesa, similar a la base cremosa que solemos usar en unas ricas Pechugas de pollo en salsa de nata

Queso rallado al gusto, aceite de oliva virgen extra

Sal, pimienta negra y una pizca de nuez moscada.

Cómo hacer quiche de pollo y champiñones paso a paso

Extiende la masa sobre un molde redondo apto para horno, pincha la base con un tenedor y hornéala a ciegas durante diez minutos a ciento ochenta grados para que no se ablande con la humedad del relleno. Mientras tanto, sofríe la cebolla picada fina en una sartén con un chorro de aceite hasta que transparente. Añade los champiñones limpios y deja que suelten el agua. Incorpora los dados de pollo salpimentados y salta el conjunto hasta que la carne pierda el tono rosado. En un bol amplio, bate los huevos junto con la nata líquida y la nuez moscada. Mezcla el sofrito de pollo y setas dentro de ese líquido, vierte todo sobre la masa precocinada y cubre la superficie con el queso rallado. Pon a punto de sal. Hornea durante unos treinta minutos hasta que la superficie adquiera un tono dorado precioso.

Trucos para que salga perfecto

El mayor enemigo de una buena tarta salada es el exceso de líquido que sueltan las setas al cocinarse. Saltéalas siempre a fuego vivo hasta que evaporen por completo su jugo antes de mezclarlas con los huevos.

Si buscas inspiración para guisos tradicionales con esa misma base de ingredientes, puedes echar un vistazo a este suculento Fricandó de pollo que nunca defrauda.

Respecto al pollo, usa contramuslos deshuesados si prefieres una carne más jugosa que la pechuga tradicional, ya que aguantan mejor el calor del horno sin resecarse.

Variantes de la receta

La versatilidad de esta tarta salada permite jugar con lo que guardes en la nevera. Puedes sustituir los champiñones por setas portobello o boletus cuando sea temporada, aportando un matiz terroso mucho más intenso.

Si te apetece un toque verde, un puñado de espinacas salteadas junto al pollo encaja a la perfección sin enmascarar el sabor principal del conjunto.

Con qué acompañar quiche de pollo y champiñones

Al tratarse de una elaboración densa y saciante, lo ideal es servirla acompañada de una buena ensalada de hojas verdes aliñada con una vinagreta ligera de cítricos. El toque ácido del limón contrasta de maravilla con la untuosidad de la nata y el queso, equilibrando cada bocado para que el plato resulte mucho más ligero en el estómago.

Cómo conservar quiche de pollo y champiñones

Guarda las porciones sobrantes en un recipiente hermético dentro del frigorífico, donde se mantendrán en óptimas condiciones durante un par de días. Para devolverles la textura crujiente original al día siguiente, caliéntalas unos minutos en el horno a temperatura moderada en lugar de recurrir al microondas, evitando así que la masa exterior pierda su gracia.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 450 kcal totales por ración

Tipo de cocina: Casera mediterránea

Tipo de comida: Comida o cena principal