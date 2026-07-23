Recetas vegetarianas

Quiche de espinacas y queso de cabra: receta fácil y cremosa

Quiche casero
Quiche de espinacas y queso de cabra.
Francisco María
  • Francisco María
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Prepara una quiche de espinacas y queso de cabra con esta receta fácil. Cremosa, sabrosa y perfecta para cualquier comida.

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Hay combinaciones en cocina que nunca fallan. Las hojas verdes de espinaca y la potencia cremosa del rulo de cabra forman una pareja imbatible que te saca de cualquier apuro cuando la nevera parece un desierto de ingredientes. Preparar esta tarta salada no exige títulos de alta cocina ni peregrinajes por tiendas gourmet. Con una masa quebrada apañada y ganas de estar un poco la cocina, el éxito en la mesa viene solo.

Ingredientes

Para lanzarte con esta tarta vas a echar mano de estos ingredientes sencillos de encontrar:

  • Una lámina de masa quebrada si la compras refrigerada, ganas tiempo vital
  • Medio kilo de espinacas (pueden ser frescas o de bolsa congelada)
  • Un rulo de cabra mediano
  • 3  huevos camperos que tengan buena yema
  • 200 mililitros de nata líquida para cocinar
  • Sal, pimienta negra recién molida
  • Un golpe generoso de nuez moscada y aceite de oliva virgen extra para el sofrito previo.

    • Cómo hacer quiche de espinacas y queso de cabra paso a paso

    1. Extiende la masa sobre un molde bajo, pincha el fondo con un tenedor para que no se infle a lo loco y hornéala diez minutos a 180 grados con unos garbanzos secos encima para hacer peso.
    2. Mientras tanto, saltea las espinacas en una sartén con un hilo de aceite hasta que expulsen toda el agua; este paso es sagrado si quieres evitar una textura chiclosa.
    3. Bate los huevos con la nata, salpimienta y ralla nuez moscada.
    4. Mezcla las espinacas ya escurridas con el líquido, vierte todo sobre la masa precocinada, corona con rodajas gruesas de queso de cabra y devuelve el molde al horno durante 25-30 minutos hasta que dore.

    Trucos para que salga perfecto

    El gran enemigo aquí es la humedad. Si no escurres bien las espinacas apretándolas con un paño limpio, la tarta acabará escurriendo agua en el plato. ¿Te sobra masa o te apetece investigar otras masas?Recetas con espinacas

    Echa un ojo a esta Empanada de espinacas y queso o prueba el formato plano con una Pizza de espinacas y queso de cabra. Un truco tonto pero útil: corta el queso con un hilo de cocina para que las rodajas salgan limpias sin pringarlo todo.

    Variantes de la receta

    La cocina de aprovechamiento manda. Si por la despensa hay restos de otras verduras de temporada, puedes inspirarte en combinaciones como la Quiche calabaza y queso de cabra, que le da un toque dulzón muy curioso.

    Un puñado de piñones tostados por encima justo antes de entrar al horno también le inyecta un crujiente de categoría.

    Con qué acompañar quiche de espinacas y queso de cabra

    Al llevar base de mantequilla, nata y queso graso, el plato pide a gritos un contrapunto fresco. Una ensalada de brotes verdes o rúcula salvaje aliñada con un buen chorro de limón y aceite baja la pesadez grasa del conjunto y limpia el paladar bocado tras bocado. Lo que realmente compensa el equilibrio es más contraste ácido.

    Cómo conservar quiche de espinacas y queso de cabra

    Si sobra algo de la receta, métela en un tupper hermético a la nevera y aguanta tres días sin cambiar de sabor. Eso sí, para recalentarla olvídate del microondas si no quieres una masa blanda y triste; pásala cinco minutos por el horno templado y recuperará el crujiente original del primer día.

    Información nutricional

    Tiempo de preparación: 45 minutos

    Porciones: 4 personas

    Información nutricional: 420 kcal totales por ración

    Tipo de cocina: Casera y mediterránea

    Tipo de comida: Comida o cena principal

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