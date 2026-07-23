Ibai Llanos, Nachter y Jordi Wild sancionados por hacer publicidad encubierta y difundir contenidos no aptos para menores

Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter han recibido una multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por diferentes irregularidades en sus contenidos digitales. Tres de los creadores más populares de España se enfrentan a sanciones económicas por publicidad encubierta, promoción de medicamentos sin cumplir los requisitos exigidos y la difusión de contenidos considerados perjudiciales para menores.

La resolución de la CNMC pone de nuevo el foco sobre una realidad cada vez más habitual: los grandes creadores de contenido ya no son únicamente usuarios de redes sociales, sino figuras con una influencia equiparable a la de grandes medios y con una audiencia millonaria detrás. Por este motivo, la normativa exige que sus publicaciones comerciales estén claramente identificadas y que determinados contenidos cuenten con las medidas de protección necesarias.

Los tres creadores están considerados legalmente como «usuarios de especial relevancia» y, según el organismo, incumplieron algunas de las obligaciones recogidas en la Ley General de Comunicación Audiovisual para los contenidos difundidos en plataformas de vídeo y redes sociales.

Ibai Llanos y la polémica por una bebida en La Velada del Año

El caso que afecta a Ibai Llanos está relacionado con uno de sus grandes escaparates: La Velada del Año, que será este sábado. Durante la presentación de los artistas del evento, la CNMC detectó la aparición de una bebida sin que existiera una señalización suficientemente clara que permitiera diferenciar la comunicación comercial del contenido editorial.

Según el organismo, los espectadores debían poder identificar de forma inequívoca cuándo se trata de una acción publicitaria y cuándo de un contenido propio del creador.

Por esta infracción, el streamer vasco ha recibido una multa de 710 euros, una cantidad que se reduce hasta los 568 euros tras acogerse al pago anticipado.

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Nachter, sancionado por la publicidad de un medicamento

Nachter, uno de los creadores españoles más conocidos por sus vídeos de humor en redes sociales, ha recibido la sanción económica más elevada de los tres casos.

La CNMC considera que difundió comunicaciones comerciales relacionadas con medicamentos antigripales sin cumplir los requisitos establecidos para este tipo de productos. En este sentido, el organismo recuerda que este tipo de publicidad debe estar perfectamente identificada, incluir la información necesaria para un uso correcto y contar con advertencias como la recomendación de leer el prospecto o consultar a un farmacéutico en caso de duda.

La sanción inicial ascendía a 1.779,94 euros, aunque tras el reconocimiento de responsabilidad y el pago anticipado queda reducida a 1.067,96 euros.

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Jordi Wild y los contenidos de Dogfight Wild Tournament

El tercer nombre señalado es el de Jordi Wild, conocido por su pódcast The Wild Project y por sus contenidos de entretenimiento. En su caso, la sanción no está relacionada con publicidad, sino con los vídeos publicados sobre su evento Dogfight Wild Tournament.

La CNMC considera que algunos de los contenidos relacionados con combates de contacto extremo deberían haber contado con una clasificación y advertencias adecuadas, además de mecanismos específicos para limitar el acceso de menores.

El organismo señala que los sistemas de control parental no resultan suficientes si antes no se han aplicado las medidas necesarias para identificar y restringir este tipo de contenidos. Jordi Wild tendrá que abonar una multa de 1.543,44 euros, reducida a 1.241,95 euros tras el pago anticipado.