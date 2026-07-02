Detenida una inmigrante ilegal argelina por usar su vivienda en Alicante como ‘piso patera’ de alquiler

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una inmigrante argelina de 56 años y en situación irregular en España por favorecimiento de la inmigración ilegal, amenazas, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad e infracción a la Ley de Extranjería. En concreto, según la Policía Nacional, la mujer utilizaba la vivienda que habitaba como piso patera para otras personas en situación irregular a cambio de dinero y los echaba al más mínimo desacuerdo económico o impago. Los residentes, como se puede apreciar en la imagen que ilustra esta información, vivían en condiciones infrahumanas. La mujer ya había sido detenida por los mismos hechos hace dos años, en 2024.

La Policía había recibido, también, quejas de los vecinos por ruidos producidos a altas horas de la madrugada, al presentarse personas en esa misma vivienda para obtener alojamiento, lo que causaba malestar y una difícil convivencia vecinal.

Se da la circunstancia de que esa misma vivienda fue objeto de una operación policial en 2024. Entonces, los agentes hallaron a 12 personas alojadas en tres habitaciones de la vivienda. De ellas, ocho eran inmigrantes irregulares. Mientras que los otros tres eran sus moradores habituales. En esta ocasión, los agentes averiguaron que las personas que se hallaban en situación irregular pagaban 10 euros al día. Es decir, unos 300 euros al mes. Y fueron detenidos tanto la propietaria como los demás moradores habituales.

Ahora, los agentes realizaron un registro de la vivienda. En ella, residían la propietaria y sus tres hijos, además de un varón de 27 años que no pertenecía al núcleo familiar y que se encontraba en situación irregular en España, por lo que fue detenido en aplicación de la Ley de Extranjería.

Cuando los agentes citaron a la propietaria en dependencias policiales y le comunicaron que iba a ser detenida, se resistió y, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesta a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia.