Madrid es una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Desde historia a cultura, pasando por gastronomía y también, su ocio. Una ciudad que ha robado el corazón de muchos turistas y también, extranjeros (y de otras partes de España) que deciden trasladarse a vivir a la capital. Sin embargo, para los recién llegados, adaptarse a las costumbres locales puede ser todo un desafío y motivo de sorpresa. Como cualquier otra ciudad del mundo, Madrid tiene su maneras o formas que, aunque fascinantes, a veces pueden resultar desconcertantes para quienes no están familiarizados con ellas y entre estas, se encuentra la pregunta que nunca deberías hacerle a un madrileño según el periódico Financial Times.

En un artículo reciente, el periodista Simon Hunter del Financial Times analiza cómo la costumbres madrileñas han evolucionado con el tiempo. Madrid, que ha visto un crecimiento significativo en su diversidad cultural y racial gracias a la inmigración, también ha experimentado cambios en su estilo de vida. Uno de los aspectos que más ha sorprendido a los visitantes y nuevos residentes es la percepción de la impuntualidad española, un estereotipo que ha ido desapareciendo en los últimos años. Sin embargo, hay otras tradiciones que permanecen inalterables, y comprenderlas es clave para integrarse plenamente en la vida madrileña. Entre las costumbres más sorprendentes y quizás desconocidas para los foráneos, está la forma en que los madrileños valoran y protegen ciertos aspectos de su día a día. Hunter destaca la importancia de conocer qué preguntas no deben hacerse, ya que algunas pueden resultar ofensivas.

La pregunta que no hacer un madrileño según Financial Times

La pregunta que nunca debes hacerle a un madrileño según Financial Times es si el agua de Madrid es potable. «Hay pocas cosas de las que los madrileños se sientan tan orgullosos como de la calidad del agua del grifo» explica el periodista.

Otra pregunta que es mejor evitar, especialmente en un entorno de negocios, es si la gente sigue durmiendo la siesta en una capital de ritmo acelerado como Madrid. Hunter explica que la siesta sigue siendo algo que se practica mucho en España, pero que se ha reservado más para los fines de semana y vacaciones, y ya no es tan habitual hacerla entre semana. Además, el periodista señala que si se pregunta sobre la siesta más de uno «se puede ofender».

Las costumbres sociales y la vida madrileña

Por otro lado, Hunter habla también de la vida social de Madrid y de algunas costumbres que lejos de ser ofensivas, sino todo lo contrario, pueden resultar chocantes para muchas personas. Por ejemplo que en Madrid ( y suponemos que en cualquier otra ciudad española), la gente salude incluso cuando no te conocen. «No se sorprenda si un completo desconocido le ofrece un sonoro y alegre ‘Buenos días’ al entrar con usted en un ascensor, o incluso en el cuarto de baño, o al estar uno al lado del otro en un urinario», explica Hunter en Financial Times.

Y en términos de etiqueta social, los saludos también tienen sus propias normas. Entre hombres, es común el apretón de manos, mientras que entre hombres y mujeres el saludo tradicional suele ser con dos besos en la mejilla, aunque Hunter señala que este hábito ha cambiado en Madrid en los últimos años, especialmente tras la pandemia. Además, los horarios de comida en Madrid son bastante diferentes a los de otros países, con almuerzos que comienzan tarde y pueden extenderse por un mínimo de 90 minutos, especialmente en encuentros de negocios, lo cual es una excelente oportunidad para fortalecer relaciones.

La vida nocturna en Madrid también es una experiencia única de la que habla este periodista inglés. En su artículo relata que salir por Madrid es más «una maratón que un sprint», dado que los locales de la ciudad alargan sus horarios hasta altas horas de la noche. Además, aconseja saludar al camarero en voz alta y con seguridad, ya que de lo contrario, uno se puede quedar más tiempo esperando a que le atiendan.

Temas delicados y el arte de la conversación

En cuanto a la conversación, Hunter explica que existen temas que es mejor evitar, como la política y la religión, mientras que preguntar sobre la familia es siempre bien recibido y muestra un interés genuino en la vida del interlocutor. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos es el hábito español de interrumpir, algo que puede desconcertar a los extranjeros pero que resulta habitual en Madrid y en todo el país. «No se ofenda y no tema insistir si le han interrumpido, ya sea en una reunión de negocios o en un encuentro social», comenta.

Finalmente, cuando se trata de vestimenta en el ámbito de negocios, Madrid tiene un estilo más relajado en comparación con otras capitales europeas. Hunter señala que las corbatas son «una rareza» y se valora la comodidad sin perder la elegancia.