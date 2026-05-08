El Giro de Italia 2026: recorrido, perfil de todas las etapas, favoritos y dónde ver por televisión en directo

Llega la 109ª edición del Giro de Italia y lo hace por todo lo alto. La Corsa Rosa promete un mes de mayo increíble para todos los amantes de este deporte que servirá también para ir abriendo boca de cara al próximo Tour de Francia. Hay que recordar que todo arrancará en Bulgaria y se hará una pequeña pasada por Suiza, pero todos lucharán por ser el que se proclame campeón en Roma.

Cuándo empieza el Giro de Italia 2026

Llega una nueva edición del Giro de Italia que promete ser apasionante. Los mejores ciclistas del mundo se reúnen en esta mítica y famosa ronda que dará comienzo este viernes 8 de mayo, aunque el pistoletazo de salida se dará en Bulgaria. Tras unos días en tierras búlgaras cruzarán la frontera al país transalpino para desarrollar el resto de las etapas allí.

El pelotón rodará por puntos míticos y claves que han estado en el Giro de Italia en otros años y todo concluirá a final de mes. Será el domingo 31 de mayo, tras un total de 21 etapas, cuando los ciclistas lleguen a Roma para afrontar una última prueba que terminará en ese colofón final de reconocimiento a todos los ganadores de las diferentes categorías.

Recorrido del Giro de Italia 2026

Las tres primeras etapas se desarrollarán en Bulgaria y tras acabar en Sofía los ciclistas viajarán al sur del país transalpino para ir recorriendo en este Giro de Italia 2026 todo el territorio hacia el norte. En la etapa 16 se pasará por Suiza y ya para la 21 tendrán que moverse a Roma, ya que todo terminará en la capital y ahí es donde se vivirá un día de reconocimiento para los ganadores.

Esta 109ª edición del Giro de Italia consta de un total de 3.459 kilómetros de recorrido y con 49.000 metros de desnivel. Todo estará repartido en un total de 21 etapas en las que se pasará por enclaves mágicos como pueden ser Dolomitas o ciudades como Milán o Nápoles.

Perfil de las etapas del Giro de Italia 2026

Etapa 1: Nessebar – Burgas. 147 kilómetros. Viernes 8 de mayo. Llana.

Etapa 2: Burgas – Veliko Tarnovo. 221 kilómetros. Sábado 9 de mayo. Media montaña.

Etapa 3: Plovdiv – Sofía. 175 kilómetros. Domingo 10 de mayo. Llana.

Etapa 4: Catanzaro – Cosenza. 138 kilómetros. Martes 12 de mayo. Llana.

Etapa 5: Praia a Mare – Potenza. 203 kilómetros. Miércoles 13 de mayo. Media montaña.

Etapa 6: Paestum – Nápoles. 142 kilómetros. Jueves 14 de mayo. Llana.

Etapa 7: Formia – Blockhaus. 244 kilómetros. Viernes 15 de mayo. Montaña.

Etapa 8: Chieti – Fermo. 156 kilómetros. Sábado 16 de mayo. Media montaña.

Etapa 9: Cervia – Corno alle Scale. 184 kilómetros. Domingo 17 de mayo. Media montaña.

Etapa 10: Viareggio – Massa. 42 kilómetros. Martes 19 de mayo. Contrarreloj.

Etapa 11: Porcari – Chiavari. 195 kilómetros. Miércoles 20 de mayo. Media montaña.

Etapa 12: Imperia – Novi Ligure. 175 kilómetros. Jueves 21 de mayo. Llana.

Etapa 13: Aleddandria – Verbania. 189 kilómetros. Viernes 22 de mayo. Llana.

Etapa 14: Aosta – Pila. 133 kilómetros. Sábado 23 de mayo. Montaña.

Etapa 15: Voghera – Milano. 157 kilómetros. Domingo 24 de mayo. Llana.

Etapa 16: Bellinzona – Cari. 113 kilómetros. Martes 26 de mayo. Montaña.

Etapa 17: Cassano d’Adda – Andalo. 202 kilómetros. Miércoles 27 de mayo. Media montaña.

Etapa 18: Fai della Paganella – Pieve di Soligo. 168 kilómetros. Jueves 28 de mayo. Llana.

Etapa 19: Feltre – Alleghe. 151 kilómetros. Viernes 29 de mayo. Montaña.

Etapa 20: Gemona del Friuli – Piancavallo. 200 kilómetros. Sábado 30 de mayo. Montaña.

Etapa 21: Roma – Roma. 131 kilómetros. Domingo 31 de mayo. Llana.

Quiénes son los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026

Sin ningún tipo de dudas, el rival a batir en el Giro de Italia 2026 es Jonas Vingegaard. El ciclista danés del Team Visma es el gran favorito para llevarse la maglia rosa, pero sabe que no será nada fácil. Eso sí, luchará por entrar en ese selecto grupo que ha conseguido ganar la ronda italiana, el Tour de Francia y La Vuelta Ciclista a España.

En una segunda línea aparecerían ciclistas como Giulio Pellizzari, Felix Gall, el siempre correoso Adam Yates, Santiago Buitrago, Egan Bernal y Thymen Arensman. No habría que descartar de la lucha al español Enric Mas, que tiene como objetivo liderar al Movistar Team y poder acabar, aunque sea, en el podio en Roma cuando concluya el Giro de Italia 2026.

Dónde ver por TV en vivo online gratis el Giro de Italia 2026

Eurosport fue el medio que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todas las etapas del Giro de Italia 2026. Esto quiere decir que para ver cualquier carrera de la ronda italiana en directo por televisión habrá que acudir al canal Eurosport 1, que está disponible en diferentes plataformas de pago como HBO Max, Movistar+ o Dazn.

También hay que tener en cuenta que se pueden ver todas las etapas del Giro de Italia 2026 en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Eurosport o de cualquiera de las plataformas que tienen integrado este canal. Estas apps se pueden descargar en diferentes dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Además, en la página web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en La Corsa Rosa cada día.