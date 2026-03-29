Vingegaard gana la Volta a Cataluña antes de afrontar el asalto a la triple corona en el Giro

Jonas Vingegaard se ha proclamado campeón de la Volta a Cataluña 2026 este domingo. El danés ha cumplido con los pronósticos, imponiéndose con autoridad en la general, con una renta de 1:22 sobre el segundo clasificado, un sorprendente Lenny Martinez. Junto a ellos en el podio estaba Florian Lipowitz, que ha terminado a 1:30 del líder del Visma y por delante de su jefe de filas, un Remco Evenepoel que partía como principal rival de Vingegaard, pero al que no le han funcionado del todo las piernas y que se ha quedado a 2:13.

En la última etapa, con final en el habitual circuito de Montjuic, el ganador ha sido Brady Gilmore, del NSN Cycling. En una llegada al sprint, se ha impuesto a Godon y al propio Evenepoel, que ha querido desquitarse de su mala Volta con un triunfo en la última etapa, pero no lo ha conseguido. El belga se cayó en la cuarta etapa, cuando atacó para ganarla y acabó yéndose al suelo en el último kilómetro cuando le perseguía Vingegaard.

Por su parte, el danés, se ha proclamado ganador después de llevarse las dos etapas más importantes de la semana. Primero, se impuso en solitario en Coll de Pal, quedándose solo tras atacar desde lejos y llevándose el viernes el primero de los triunfos en esta Volta. Se aseguraba el liderato de la general y daba un paso de gigante respecto a su victoria en el podio final, puesto que metía 51 segundos a Gall y 1:01 a Martinez y Lipowitz. En esa etapa, Evenepoel decía prácticamente adiós a sus opciones de éxito, quedando a 1:38 del danés.

No conforme con ello, Vingegaard resolvería la general en Queralt, con una nueva victoria. De nuevo llegaba en solitario a la meta, seguido de sus acompañantes en el podio final, a los que metía 10 segundos más la bonificación. Todo, después de que el pelotón neutralizara una escapada que había estado liderada por Richard Carapaz.

En la última etapa de Barcelona no había opción a la sorpresa. El recorrido estaba protagonizado por las siete ascensiones al Alto del Castillo de Montjuic, donde Vingegaard resistió con relativa comodidad a los ataques, llegándose al sprint, donde se impuso Gilmore.

De esta manera, Vingegaard suma una nueva victoria en su palmarés, ganando una de las vueltas de una semana más importantes del calendario. Lo hace cuando falta poco más de un mes para el asalto a un Giro de Italia donde buscará completar la triple corona, tras los dos Tour de Francia que tiene en su haber (2022 y 2023) y la última Vuelta a España.