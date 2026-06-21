Colombia deja atrás la era Petro: el conservador De la Espriella gana las elecciones y será presidente

La derecha está a las puertas de volver al poder en Colombia, dejando atrás la abrupta era Petro. Abelardo de la Espriella ha cumplido con los pronósticos y se ha impuesto en las elecciones presidenciales, venciendo en la segunda vuelta al candidato de la extrema izquierda, Iván Cepeda. El conservador ha asegurado que su objetivo es «cambiar la política para siempre»: «Hoy es el partido más importante de la historia de Colombia porque hoy nos jugamos nuestra libertad y el futuro de nuestros hijos» dijo al votar.

De la Espriella ha construido su candidatura sobre un discurso de mano dura contra la delincuencia, reducción del tamaño del Estado, bajadas de impuestos y recuperación de la seguridad, una receta política que muchos analistas han comparado con la aplicada por Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Él mismo no ha ocultado nunca su admiración por ambos dirigentes ni por el presidente estadounidense Donald Trump. El propio Trump ha mostrado abiertamente su apoyo al candidato conservador colombiano y ha prometido una estrecha colaboración entre ambos países en caso de victoria electoral.

De esta forma se cierra en Colombia la página de Gustavo Petro, que ha asegurado que no volverá a presentarse. Petro llegó hace cuatro años con la promesa de modernizar el país, pero el saldo que deja es el de un país más dividido, amén de haber engordado un currículum de dudosas prácticas. El que fuera su ministro de Exteriores, Álvaro Leyva, dejó el Gobierno acusando al presidente de padecer un problema de adicción a la cocaína. Además, Petro, ex terrorista del M-19, ha alabado en numerosas ocasiones a este grupo armado durante su presidencia.

Gustavo Petro aseguró al ir a votar que «existen todas las garantías», un cambio de discurso después de que tras la primera vuelta de los comicios, en los que venció De la Espriella, se negó a reconocer la limpieza de los resultados.