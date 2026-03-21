Adiós a estos canales: el cambio que ya es oficial y que cambia la TDT para siempre

Esta semana, la parrilla de canales de la TDT ha cambiado para siempre, con la desaparición de dos canales y la llegada de otros dos nuevos en su lugar. En el País Vasco, los canales que ya forman parte del pasado son ETB3 y ETB4, centrados en contenidos infantiles y deportivos, respectivamente. Ahora, la cadena pública vasca ha decidido cambiar de estrategia con ETB1 On y ETB2 On. Se trata de dos nuevos canales que no sólo estarán disponible en la TDT, sino también a través de Internet.

Según han comentado desde la televisión pública del País Vasco, «ETB1 y ETB2 entran de lleno en la era digital con ETB1 ON y ETB2 ON. ETB continúa así adaptándose a la nueva realidad del consumo audiovisual, y traslada sus canales generalistas también al universo digital. De esta forma, el 18 de marzo, se pusieron en marcha ETB1 ON y ETB2 ON, diseñados para su distribución en internet, en YouTube, en las principales plataformas y en proveedores de servicio de televisión».

Los nuevos canales de la TDT

«La puesta en marcha de estas versiones digitales constituye la expansión y evolución natural de ETB en el entorno digital, con el objetivo de garantizar su plena presencia allí donde se consumen los contenidos y adaptándose a los nuevos hábitos de consumo. Podremos ver ETB1 ON y ETB2 ON estemos donde estemos y desde cualquier dispositivo, pantalla o plataforma. De esta forma, ETB1 ON y ETB2 ON completan el proceso de digitalización de la televisión pública vasca, y constituyen una apuesta estratégica para reforzar el euskera en el espacio digital global, difundir la cultura vasca y conectar con públicos jóvenes. Y es que, son canales concebidos para situar el servicio público en el ecosistema digital, donde la ciudadanía se informa y conversa», detalla EITB.

Contenidos

«ETB1 ON no será lo mismo que ETB1, como tampoco ETB2 ON será lo mismo que ETB2. En todos ellos encontraremos la emisión simultánea de informativos y programas de actualidad, pero ofrecerán propuestas diferenciadas y complementarias, ya que ETB1 ON y ETB 2 ON contarán con contenidos propios y sin restricciones de derechos a nivel internacional. En definitiva, la programación de los canales tradicionales (ETB1 y ETB2) y de sus versiones digitales (ETB1 ON y ETB2 ON) serán propuestas distintas, que permitirán a la ciudadanía elegir según sus gustos y el momento de consumo. Emitirán contenidos de valor social y vinculados a nuestro territorio; y, en el caso de ETB1 ON, una amplia programación infantil en euskera, además de eventos y directos referentes para la sociedad y la cultura vasca».

El fin de semana en ETB1 ON ofrece una programación variada. Entre los documentales destacan varios pases de «Korrika Herriz Herri», un espacio dedicado a la carrera a favor del euskera. Los informativos también tienen presencia con «Gaur Egun» y «Gaur Egun 2», ofreciendo noticias locales y nacionales, mientras que «Kirolak ETB1» e «Eguraldia ETB1» se encargan de la información deportiva y meteorológica, respectivamente. En cuanto al entretenimiento, los espectadores pueden disfrutar de programas de humor como «Barre Librea» y «Wazemank», conciertos como «Erriberriko Bandak 175 urte» o «Los Tenampas eta Lagunak», así como competiciones deportivas de pelota vasca en «Pilota: ETB Kantxa» y fútbol sala en la «Euskal Kopa de fútbol sala».

En cuanto a ETB2 ON, por la mañana destacan programas de historia y gastronomía como «Vamos a Hacer Historia – La Crueldad No Tiene Bando», y varias entregas de «Robin Food». También se emiten «Crónicas de Euskal Herria – Crónicas desde La Arboleda», «El día de mañana – Edurne Pasaban» y «A Bocados – Codillo a baja temperatura y sus sacramentos». Por la tarde, la programación incluye espacios culturales y de entretenimiento como «Todos Los Apellidos Vascos» con Iñaki Gabilondo e Iñaki López, y «Tu edificio Favorito – Iberdrola, Roncesvalles y Donostia». Por la noche, destacan programas de humor y entretenimiento como «Esto no es normal».

Cómo acceder

EITB aclara: «La persona usuaria no tendrá que hacer ningún cambio, ya que donde antes veía ETB3 ahora verá ETB1 ON; y donde antes veía ETB4 ahora verá ETB2 ON (simplemente cambiará el nombre y la imagen del canal en la parte superior de la pantalla). Además, en adelante, la programación de ETB1 ON también será la referencia para las cinco demarcaciones locales de Navarra donde se ofrece ETB3».

En los dispositivos móviles, al actualizar EITB Nahieran, ésta se convertirá en ETB ON. Asimismo, se podrá descargar la aplicación a través de las stores Google Play y App Store o en la web www.etbon.eus. Además, ETB ON está disponible en otros dispositivos: a través de Chromecast, transmitiendo desde el móvil a la TV, o pulsando el botón rojo en los canales de ETB a partir de la versión Hbbtv 1.4.1. También en las siguientes Smart TV: en Android TV (en Google Play desde la versión 7) y en Fire TV (en Amazon Store desde la versión FireOS 5).