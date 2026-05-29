El argentino inversor de la TDT de Sánchez traslada a su entorno que no permitirá «fake news contra Feijóo»

El empresario argentino José Luis Manzano, uno de los socios del consorcio SIETE al que el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de adjudicar una nueva licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) de cobertura nacional, ha trasladado a su entorno que el nuevo canal no difundirá «fake news contra Feijóo», según ha podido saber OKDIARIO. Una advertencia que contrasta abiertamente con la imagen de señal afín al PSOE con la que varios medios españoles han retratado el proyecto desde su adjudicación.

Fuentes de Integra Capital, el vehículo inversor de Manzano con base en Washington, son tajantes al respecto: el empresario argentino no tiene relación alguna con el Gobierno de Pedro Sánchez ni recibe órdenes de La Moncloa. «Es un proyecto a treinta años», subrayan las mismas fuentes, «por el que pasarán gobiernos de todo signo». La lógica de la inversión, insisten, no es política sino empresarial: Manzano busca influencia, prestigio y rentabilidad, y está dispuesto a pelear desde dentro del consorcio para evitar que el nuevo canal acabe convertido en una televisión del sanchismo.

La política del grupo, según las mismas fuentes, es «invertir siempre en medios independientes, sin orientación partidista». La línea editorial acordada para el canal pivota sobre «valores democráticos, libertad y economía de mercado». «En La Séptima no tenemos control editorial, pero hemos planteado pluralismo y neutralidad partidista, y esa es la política acordada», precisan. «Nuestros medios son totalmente independientes», zanjan.

La licencia, aprobada por el Consejo de Ministros, dejó fuera a la multinacional Mediaset, que competía por el mismo espacio radioeléctrico. El consorcio SIETE está integrado por cuatro socios con participaciones iguales del 25%. Manzano y el empresario rosarino Gustavo Scaglione —dueño mayoritario de Telefe y socio minoritario en América TV— canalizan su participación a través de un vehículo inversor conjunto. Los otros tres accionistas son los empresarios españoles Andrés Varela Entrecanales, Diego Prieto y Adolfo Utor, los tres con vínculos minoritarios con el Grupo Prisa. Del total de la inversión necesaria para sostener el canal —en torno a 30 millones de euros anuales—, Manzano y Scaglione aportarán entre cinco y seis millones.

El hombre que se mueve entre Milei y Sánchez

La figura de Manzano resulta difícil de encajar en cualquier casilla ideológica. El empresario mendocino, de 70 años, fue diputado nacional en Argentina desde 1983 y ministro del Interior de Carlos Menem, hasta que abandonó la política envuelto en escándalos de corrupción a principios de los noventa. Desde entonces levantó desde Washington un imperio empresarial con presencia en energía, minería, telecomunicaciones, construcción y medios en Argentina, Perú y Uruguay.

Lo que hace singular su desembarco en la televisión española es su habilidad para operar simultáneamente en extremos opuestos del espectro político. Mientras en España se le vincula con un proyecto mediático próximo al Gobierno socialista, en Argentina mantiene una relación de confianza con Javier Milei, forjada durante las visitas del entonces candidato libertario a Estados Unidos. «Si la política macroeconómica del presidente Milei logra implementarse, tiene todas las condiciones para provocar la inversión masiva», declaró el empresario al diario económico El Cronista. Ya ha anticipado públicamente además su interés en participar en el proceso de privatizaciones del Gobierno argentino: «Si hay privatizaciones, vamos a pelear algunas», avisó.