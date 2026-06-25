Varela Entrecanales y sus socios inyectan 400.000 euros para iniciar el nuevo canal de TDT concedido por Sánchez

El empresario Andrés Varela Entrecanales ha ejecutado junto a sus socios una ampliación de capital de 397.000 euros en SIETE, el nuevo canal de TDT concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha podido confirmar OKDIARIO, el todavía consejero del Grupo PRISA ha inyectado 400.000 euros en la compañía para iniciar el proyecto con la ayuda del «rey de las ambulancias», Diego Prieto; el mayor accionista de Telefé, José Luis Manzano y con un grupo de empresarios valencianos del entorno de Adolfo Utor, dueño de Balearia.

Fuentes cercanas a la operación han asegurado a este periódico que está prevista una inversión de alrededor de 25 millones de euros de cara a la primera temporada televisiva de Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL (SIETE).

Todo debe estar listo antes del mes de noviembre, que es cuando está previsto que arranque la emisión de sus contenidos. Hasta entonces, los empresarios mediáticos trabajarán en fichar reconocidos rostros televisivos y elaborar una planificación de lo que se convertirá en su parrilla diaria.

Próxima salida de PRISA

Esta transferencia de capital al nuevo medio de comunicación llega a pocos días de que Varela Entrecanales abandone definitivamente el Consejo de Administración del Grupo PRISA.

El próximo lunes 29 de junio, su máximo ejecutivo, Joseph Oughourlian, reducirá el número de consejeros de Prisa de 14 a 11, y el presidente de Global Alconaba será uno de los tres miembros que saldrán de la editora de El País y la Cadena Ser.

Según ha podido saber este periódico, ambas partes coincidieron, al poco de saltar la noticia, en que desarrollar un proyecto televisivo externo al tiempo que permanecía en el puesto de mando de Prisa era «incompatible», llegando a tildarlo de «competencia desleal».

Cabe recordar que en el pasado 2025, José Miguel Contreras y Carlos Núñez, presidente en ese momento de Prisa Media, salieron del equipo directivo de Prisa fulminados por Oughourlian por intentar participar en el lanzamiento de un nuevo canal de televisión, cuya adjudicación finalmente sacó a concurso el Gobierno a finales de 2025.

Desde entonces, la guerra entre este grupo de accionistas y el armenio ha sido brutal. Ahora el nuevo condicionante ha supuesto la excusa perfecta para acabar con la batalla interna y abrir la puerta del conglomerado a Varela Entrecanales.

Sede con la productora de Moncloa

Como ya adelantó este medio, el nuevo canal de TDT compartirá domicilio social con The Pool Talent Management SL, la productora que hizo junto a Secuoya Producciones el documental personalizado a Pedro Sánchez en 2022.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, ambas entidades administradas por Varela Entrecanales están registradas en el edificio número 68 de la calle Orense, en Madrid. La productora se encuentra en la planta 9, junto a Global Alconaba SL y Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo (SIETE) ocupa la planta 11.

Resulta llamativo, en este sentido, que el Gobierno haya otorgado la licencia al empresario que ya ayudó a limpiar la imagen del presidente del Ejecutivo con la producción audiovisual Moncloa: cuatro estaciones.

Sobre todo porque los de Sánchez aseguran que la intención final de crear una nueva cadena televisiva era la de «aumentar la representatividad de los intereses y corrientes de opinión de la sociedad, haciendo posible una oferta audiovisual con mayor número de contenidos y más diferenciada».